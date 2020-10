Czas na zakupową panikę? Czy skończy się papier, mydło i meble?

O sytuację na sklepowych półkach, zaopatrzenie w podstawowe towary, a także zastosowane w placówkach środki bezpieczeństwa zapytaliśmy gigantów operujących na polskim rynku. Jak wiemy, wiosną trudno było o zakup najważniejszych produktów – a to spowodowało panikę wśród kupujących. W obecnych realiach wszyscy zastanawiają się, czy to już czas na robienie zapasów.

Zdaniem Anety Gil, Liderki ds. komunikacji zewnętrznej w IKEI, firma cały czas mocno pracuje nad tym, aby przywrócić oczekiwaną dostępność wszystkich produktów i zabezpieczyć również sprzedaż w kolejnych miesiącach.

Dodaje także, że pandemia koronawirusa to problem na skalę niespotykaną od pokoleń.

-Jesienna fala epidemii może co prawda wpłynąć negatywnie na nasze zdolności produkcyjne i możliwości operacyjne we wszystkich jednostkach. Istnieje bowiem ryzyko zmniejszenia liczby pracowników przez konieczną kwarantannę, co może negatywnie odbić się również na dostępności towaru. Jednocześnie aktualizujemy i wdrażamy plany wewnętrzne i środki, które zapewnią bezpieczeństwo naszych pracowników oraz ciągłość operacyjną – dodaje Aneta Gil.