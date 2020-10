W elicie finansów kobiety radzą sobie doskonale

Jak pokazuje doświadczenie, w elicie światowych finansów kobiety radzą sobie doskonale i Polska nie jest pod tym względem żadnym wyjątkiem. Panie w NBP pracują na wielu kluczowych stanowiskach, nie inaczej jest w kierowanym przeze mnie oddziale – mówi „Gazecie Bankowej” Katarzyna Basiak-Gała, dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Krakowie w rozmowie, którą przeprowadziła Grażyna Raszkowska.

Kryzys koronawirusa wywarł wpływ właściwie na wszystkie branże gospodarki, w tym bardzo silnie wstrząsnął branżą bankową czy – szerzej – finansową. Zmienił zasady funkcjonowania instytucji, sposób obsługi klientów, powszechnie wprowadzona została praca zdalna. Jak funkcjonuje w tym trudnym czasie oddział Narodowego Banku Polskiego w Krakowie? Co musiało się zmienić? Na jakie wyzwania bank szczególnie zwracał uwagę?

Katarzyna Basiak-Gała: Jednym z kluczowych zadań oddziałów NBP jest zaopatrywanie rynku w gotówkę. Dlatego od samego początku epidemii wprowadzono szeroki zakres działań profilaktycznych i ochronnych, mających zapewnić sprawne i nieprzerwane działanie w tej trudnej sytuacji. Dzisiaj możemy stwierdzić, że sprostaliśmy temu wyzwaniu – ta kryzysowa sytuacja potwierdziła po raz kolejny, że mam zdeterminowany, zgrany i sprawny zespół.

Oddział przywrócił już działalność we wszystkich obszarach; prowadzimy sprzedaż wartości kolekcjonerskich, działania edukacyjne i promocyjne, przykładając dużą uwagę do zachowania wszystkich zasad wynikających z reżimu sanitarnego.

Edukacja finansowa to jedno z ważnych zadań NBP, bank centralny prowadzi wiele projektów w tym zakresie w całej Polsce. Istotnym wydarzeniem było otwarcie we wrześniu Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP. Jakie główne cele stawia przed sobą ta właśnie placówka?

Mam osobistą satysfakcję, że dzięki naszym staraniom prezes NBP prof. Adam Glapiński podjął decyzję o utworzeniu Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP, który będzie formą działalności edukacyjno-wystawienniczej Narodowego Banku Polskiego.

Salon w swojej idei jest otwartym miejscem spotkań i wymiany myśli, dlatego przygotowana przez nas wystawa w sposób retrospektywny porusza najważniejsze zagadnienia związane z historią pieniądza w Polsce. Narracja skupia się wokół wielu ważnych wątków, odnoszących się bezpośrednio do powstawania i ewolucji systemów monetarnych od samego początku istnienia polskiej państwowości do czasów współczesnych. Jej zasadniczą częścią jest również pokazanie roli i zadań Narodowego Banku Polskiego jako centralnego banku państwa. Część historyczną tworzy przewodnik po gospodarczych dziejach Polski. Przygotowany on został w sposób nowoczesny i interaktywny, a zastosowanie najnowszych technologii pozwoliło nam na lepsze zobrazowanie wielu zjawisk. Wystawa została podzielona na trzy uzupełniające się moduły tematyczne, które tworzą: Sala Polska, Sala Krakowska i Sala Narodowego Banku Polskiego z wystawą numizmatyczną, prezentującą monety i banknoty okolicznościowe. Podróż w przeszłość rozpoczynamy, poznając historię Piastów, Jagiellonów, Wazów, trudne czasy rozbiorów i powstań, odrodzenie się państwa polskiego w dwudziestoleciu międzywojennym, PRL, by dotrzeć do współczesności. Chcę szczególnie podkreślić, że rolą Salonu jest edukacja ekonomiczna, zwłaszcza młodego pokolenia, która realizowana będzie na najwyższym poziomie, dlatego opracowaliśmy programy edukacyjne dostosowane odpowiednio do danej grupy wiekowej, począwszy od dzieci najmłodszych, po osoby dorosłe, zapraszając do dalszej współpracy wiele środowisk, w tym uniwersyteckich. Planujemy również organizację konferencji naukowych, debat oraz spotkań z osobowościami reprezentującymi biznes, naukę i przedsiębiorczość. Warto dodać, że zwiedzanie i uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych jest bezpłatne. Każdy zainteresowany może wziąć w nich udział lub indywidualnie zwiedzić wystawę z naszym przewodnikiem. Wystawa jest oczywiście dostępna dla osób niepełnosprawnych. Co także ważne – mieści się w samym centrum Krakowa, a więc nie ma problemu z dostępnością komunikacyjną.

Jestem dumna, że mimo pandemii udało nam się ukończyć inwestycję w terminie i mogliśmy poszerzyć zakres naszej działalności edukacyjnej.

Dlaczego Krakowski Salon Ekonomiczny NBP będzie miał wyjątkowe znaczenie na tle wielu innych działań banku centralnego związanych z edukacją ekonomiczną?

Wyjątkowość wynika zarówno z funkcji i roli, jaką ma pełnić, miejsca, w którym się znajduje, oraz samego kontekstu kulturowego. To pierwsza tego rodzaju bezpłatnie dostępna placówka w województwie małopolskim ze stałą wystawą dedykowaną edukacji ekonomicznej, zapełniająca niszę w tej bardzo ważnej dziedzinie.

Znajduje się w gmachu NBP wzniesionym w latach 1921–1924, w oryginalnych, odrestaurowanych z pietyzmem zabytkowych wnętrzach budynku, w którym od lat 20. XX w. do dzisiaj nieprzerwanie tętni bankowe życie. Proszę zauważyć, że samo osadzenie narracji w kontekście historii Krakowa ukazuje bardzo silny wpływ stolicy Małopolski na losy Rzeczypospolitej. By zaakcentować ten fakt, wyodrębniliśmy wspomnianą wyżej Salę Krakowską, w której w sposób interaktywny zaprezentowaliśmy wpływ królewskiego miasta i jego wybitnych osobowości, m.in. monarchów, bankierów, ekonomistów, ludzi kultury, sztuki, nauki, na kształtowanie się i budowanie polskiej gospodarki.

Krakowski Salon Ekonomiczny NBP jest nową wartością na edukacyjnej mapie Krakowa. Bliskość ważnych ośrodków kształcenia, środowisko naukowe, muzealne i kulturalne, dostęp do wiedzy stwarzają nam również ogromne możliwości do prowadzenia edukacji ekonomicznej w ciekawy i niekonwencjonalny sposób, ucząc przy tym podstaw przedsiębiorczości na odpowiednich przykładach.

A i w Krakowie nie ma chyba lepszej lokalizacji na tego typu działalność jak ulica Basztowa. Niepowtarzalnym elementem koncepcji, świadczącym także o jego wyjątkowości, jest naturalne wkomponowanie w przestrzeń ekspozycyjną widoków Krakowa. I to w bardzo naturalny sposób. Zwiedzający, mimowolnie wyglądając za okno, widzi najważniejsze zabytki królewskiego miasta, m.in. Barbakan, Bramę Floriańską, Akademię Sztuk Pięknych, pomnik Grunwaldu, które są również nieodłączną częścią prezentowanej narracji. Budynek banku dedykowany od samego początku funkcji ekonomicznej, jego możliwości ekspozycyjne, przygotowana w bardzo interaktywny sposób wystawa o dużej wartości merytorycznej, estetyce, która do obrazowania wykorzystuje nowoczesne technologie prezentacyjne, stanowią o ogromnej wartości i wyjątkowości tego miejsca, które stając się Krakowskim Salonem Ekonomicznym NBP, pełni funkcję ważnego ośrodka edukacyjnego w regionie.

Aby pokazać najważniejsze fakty w sposób atrakcyjny dla zwiedzającego, wprowadziliśmy nowoczesne technologie. W tej materii musieliśmy pokonać różne ograniczenia i dostosować się do wytycznych konserwatorskich, by nie naruszyć zabytkowej tkanki budynku. Zwiedzający, przebywając w tej na pozór wydzielonej przestrzeni, ma poczucie obcowania z minionym czasem, który przez użyte narzędzia obrazowania nie wydaje mu się aż tak odległy. Wchodząc na ekspozycję, staje się jednym z bohaterów trwającej opowieści, która ma mu pomóc zinterpretować wiele zjawisk zachodzących w historii polskiej gospodarki. To jedyne w swoim rodzaju zaproszenie do myślenia i poznawania.

Jest pani dyrektorem oddziału okręgowego NBP w Krakowie; kobiety w świecie finansów i bankowości odnoszą dziś coraz więcej sukcesów – jak jest w przypadku wyżej wymienionego oddziału? Jak postrzega pani rolę kobiet w zarządzaniu w instytucjach finansowych?

Kobiety w NBP pracują na wielu kluczowych stanowiskach. Nie inaczej jest w kierowanym przeze mnie oddziale, gdzie stanowią prawie połowę zatrudnionych osób. Jak pokazuje doświadczenie, w elicie światowych finansów kobiety radzą sobie doskonale i Polska nie jest pod tym względem żadnym wyjątkiem.

Jestem przekonana, że profesjonalizm, determinacja, wytrwałość w dążeniu do celu i kreowanie nowych pomysłów nie mają płci. Lider powinien przede wszystkim dbać o dobrą atmosferę w pracy, komunikację, mieć szacunek i cierpliwość dla każdego człowieka.

Posiadanie sprawdzonego zespołu, odpowiednich, dobrze zmotywowanych ludzi oraz umiejętność podejmowania szybkich decyzji to recepta na sukces. Idealnie, jeżeli szef potrafi być zarówno trenerem, jak i zawodnikiem zespołowym.

Dla mnie osobiście niezwykle istotny jest balans pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Jako kobieta i matka jestem pewna, że rola pań w zarządzaniu we współczesnym świecie jest taka sama jak mężczyzn. Jestem przekonana, że wszelkie próby deprecjonowania roli kobiet jako menedżerów są już przeszłością.

Rozmawiała Grażyna Raszkowska

