Premiera pierwszej gry Hydra Games

Nowa gra The Last Show of Mr. Chardish to „przygodówka” opracowywana pierwotnie pod tytułem Ars Fabulae. Można ją pobrać na platformie Steam. Gra zmierza również na konsole Play Station, Nintendo oraz Xbox.

W produkcji położono duży nacisk na bogatą historię, jakość grafiki, która w dużej części została wykonana za pomocą technologii VR oraz wysoką estetykę. Gracz The last show of Mr. Chardish przemieszcza się po starym teatrze i bierze udział w spektaklach, odgrywając wydarzenia z przeszłości widziane okiem artysty.

Zdaniem twórców odkryte w przedstawieniach historie, w których żaden detal nie jest przypadkowy, dostarczą mu wielu wrażeń. „The last show of Mr. Chardish”, jako jedna z nielicznych polskich gier była prezentowana na tegorocznych targach PAX West w Seattle.

_”The Last Show of Mr. Chardish” prezentowaliśmy w tym roku m.in. podczas Digital Dragons Indie Celebration, Summer Game Festival czy PAX West. Każdorazowo gra spotykała się z bardzo pozytywnym odbiorem graczy. Opinie te zdawały się potwierdzać reakcje graczy po udostepnieniu jej prologu na Steamie, na początku jesieni – mówi Kamil Kurkowski, prezes Hydra Games.

Jego zdaniem tzw. mały lockdown może sprawić, że zainteresowanie grami będzie jeszcze większe niż zwykle.

