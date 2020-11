Niemcy dopłacą za to, żebyś kupił Diesla

Niemcy przeznaczą 3 miliardy euro (13,5 mld zł) na wsparcie rozwoju i produkcji samochodów przyjaznych dla klimatu. Co ciekawe, do grona tych samochodów zaliczane są też te z silnikami Diesla. Okazuje się, że w pewnych przypadkach dofinansowanie zakupu nowego auta z jednostką wysokoprężną jest ekologiczne

Decyzje niemieckiego rządu to odpowiedź na zapotrzebowanie przemysłu samochodowego, jednej z głównych gałęzi tamtejszej gospodarki. Ten zmaga się z wyzwaniami związanymi z pandemią COVID-19 i globalnym kryzysem klimatycznym. Chcemy połączyć drogę wyjścia z kryzysu gospodarczego ze ścieżką wyjścia z kryzysu klimatycznego – powiedziała minister środowiska Svenja Schulze.

Centralnym elementem pakietu wsparcia jest przeznaczenie 1 mld euro na przedłużenie do 2025 r. rabatu konsumenckiego na zakup samochodów elektrycznych. Ten program miał zakończyć się w przyszłym roku, ale w obliczu załamania popytu, branża wybłagała dalsze stymulowanie zakupu elektryków. To znakomite wieści m.in. dla Elona Muska, który w 2021 r. chce wprowadzić do Europy Teslę Model Y, gdy już uruchomi fabrykę Giga Berlin.

Kolejny miliard euro zostanie wykorzystany na program złomowania starszych ciężarówek. Ma to pomóc prywatnym firmom logistycznym i gminom w modernizacji ich flot. Planowana premia miałaby zostać zapłacona, gdy stary samochód ciężarowy zostanie zezłomowany i kupiony nowy. Nawet jeśli jest on również napędzany silnikiem Diesla! Sęk w tym, że starsza flota dużo bardziej zanieczyszcza środowisko. Dlatego też lepiej, aby już jeździły diesle, ale nowej generacji.

Jednocześnie ciężarówki elektryczne lub napędzane wodorem nie są jeszcze w stanie w pełni zastąpić odpowiedników spalinowych. Jednak dla odważnych, dotacje na tego rodzaju pojazdy do transportu towarów będą znacznie wyższe. Rząd utworzy również fundusz o wartości 1 miliarda euro na finansowanie innowacji i transformacji w wiodącej niemieckiej branży eksportowej.

wrc.net.pl/mt