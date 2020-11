Co robić, by uniknąć pożaru? Sprawdź żelazne zasady

Nieodłącznym atrybutem zbliżających się Świąt są świece. Choć wielu z nas używa ich przez cały rok. Zapachowe czy ozdobne, zawsze tworzą w domu miły nastrój. Mogą być jednak niebezpieczne. Podobnie jak dogrzewanie mieszkań i domów.

Nie należy ustawiać ich zbyt blisko materiałów łatwopalnych: rolet, firan, zasłon, różnego rodzaju dekoracji, ale też roślin czy – w okresie świątecznym – choinek czy stroików. Nie tylko w sezonie świątecznym należy uważać również w kuchni. Gotując trzeba panować nad wysokością płomienia. Zwłaszcza przy stosowaniu oleju lub innego tłuszczu. Zbyt duży płomień łatwo może go podpalić.

Trzeba też monitorować stan kabli zasilających rozmaite urządzenia eklektyczne, ale też choinkowych lampek. Pęknięta izolacja kabla grozi pożarem. Osobnym temat jest dogrzewanie domów i mieszkań. Piecyki, kozy i różnego rodzaju urządzenia grzewcze również mogą być przyczyną pożarów.

Zasady plus ubezpieczenie

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zmniejsza, ale niestety nie eliminuje zupełnie prawdopodobieństwa pożaru. Tym bardziej, że nie mamy wpływu na to, co robią sąsiedzi. A ewentualny pożar u sąsiadów może nie ograniczyć się wyłącznie do ich nieruchomości. Dlatego bezwzględnie należy ubezpieczać zarówno domy, jak i mieszkania. Chcąc chronić nieruchomość kompleksowo warto wybrać polisę chroniącą dom lub mieszkanie od wszelkiego ryzyka. Taką właśnie polisę ma LINK4. Będzie zabezpieczać mieszkanie nie tylko przed konwencjami pożarów, ale też m.in. zalań przez osoby trzecie, powodzi, deszczów nawalnych, eksplozji, osunięć ziemi, huraganów, naporu śniegu. Pod ochronę wzięte zostanie zarówno mienie nieruchome, jak ściany, pakiety, glazura, dach, ale też ruchome. W tym dobytek, m. in. meble, dywany, sprzęt RTV i AGD. Ubezpieczenie od wszelkich ryzyk to też w LINK4 OC w życiu prywatnym. Sprawi, że ubezpieczony nie będzie musiał ponosić kosztów szkody, którą nieumyślnie wyrządzi innym on sam lub któryś z jego domowników. Ubezpieczenie działać będzie przez cały rok.

Więcej szczegółów o polisie LINK4 Dom na stronie www.link4.pl. Można tam też zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, limitami oraz wyłączeniami. Przez stronę internetową można także kupić polisę. Do dyspozycji jest też numer telefonu 22 444 44 44 oraz współpracujący z LINK4 agenci.

Materiał marketingowy LINK4