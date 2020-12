Chiny oszczędzają energię! W urzędach 3 st. Celsjusza!

By oszczędzać energię i osiągnąć cele redukcji zużycia węgla, w chińskim mieście Wenzhou zezwolono pracownikom miejskich urzędów na włączanie ogrzewania dopiero, gdy temperatura powietrza spadnie do 3 stopni Celsjusza – podały miejscowe media.

Dopuszczalne jest włączanie ogrzewania ustawionego na maksymalnie 18 stopni w stołówkach, ale grzejniki muszą być wyłączane natychmiast po spożyciu posiłków – wynika z okólnika zamieszczonego w mediach społecznościowych.

Przepisy weszły w życie 13 grudnia, gdy w Wenzhou było w ciągu dnia około 14 stopni. Na najbliższy tydzień synoptycy przewidują tam średnie temperatury od 3 do 17 stopni, a przed końcem miesiąca mają one spaść do zera.