Francja: Atak na zwycięzców Mam Talent za ich... katolicyzm!

Katolicka rodzina Lefevre’ów wygrała 15. edycję programu, który nad Sekwaną ma nazwę „Francja ma Talent” i jest nadawany przez kanał M6. Ich występ i wygrana wywołały wściekłość - pisze na wPolityce.pl Andrzej Rafał Potocki.

Do tego jeszcze pochodzą z bogatego Wersalu, są katolikami, białymi, rodziną wielodzietną, śpiewają utwory religijne, a więc w internecie uznano, że są… „obrzydliwi” i posiadają wszystkie cechy tradycyjnej rodziny, która jest sprzeczna z „wielokulturowym” modelem nowej Francji. Nie ma nic gorszego dla opętanego chorą ideologią lewaka, niż państwo Levevre. Polifoniczny chór, który wykonuje muzykę sakralną składa się z ośmiu osób tj. rodzice i szóstka dzieci. Ani jury, ani publiczność nie mieli wątpliwości komu przyznać zwycięstwo we francuskim „Mam talent”. Ale to co dla człowieka wrażliwego jest oczywiste, dla prostaka staje się problemem. Padły epitety rodem z obu rewolucji: francuskiej i bolszewickiej. Nazwano ich „burżuazyjną rodziną”, wygraną określono jako „haniebne zwycięstwo rodziny Lefèvre”, że to „drobnomieszczanie”, a nawet, że rodzina Lefèvre jest… zbyt francuska. Jeden z krytyków nazwał zdobycie pierwszego miejsca „jawnym nacjonalizmem”. Małpowanie zachodnich wzorców politpoprawności ma już od jakiegoś czasu miejsce w Polsce. Elżbieta Zapendowska zasiadająca w jury programu emitowanego przez TVN kpiła z młodego chłopaka, śpiewającego patriotyczną piosenkę:

Jakieś bogoojczyźniane, takie patriotyzmy – to jest coś okropnego. Nie daj się wciągnąć w śpiewanie piosenek bogoojczyźnianych! Nie idź tą drogą! – mówiła.

wPolityce.pl/ as/