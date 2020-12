Facebook w podatkowych opałach

"Jak wydawać pieniądze? Mądrze – chciałoby się rzec. I to zarówno te, które znajdują się w naszych portfelach, jak i te, które przekazujemy Skarbowi Państwa płacąc podatki. To ostatnie to jednak zadanie dla urzędów, do których te pieniądze trafiają" - komentuje dziś w "Rzeczpospolitej" Agnieszka Stefańska.