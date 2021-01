Microsoft chce ożywiać zmarłych! Ma stworzyć "Chatboty"

Sceny rodem z seriali science fiction mogą stać się realne. Microsoft otrzymał patent na technologię, która „ożywiłaby” zmarłych, poprzez odtworzenie ich za pomocą postów z mediów społecznościowych, filmów i prywatnych wiadomości. Te mogłyby zostać pobrane do trójwymiarowego, realistycznego modelu zmarłego

Wcale nie jest to przerażające, prawda?.

Gigant technologiczny zrealizował możliwość stworzenia chatbota opartego na AI. Byłby zbudowany na podstawie profilu osoby, który zawiera jej „zdjęcia, dane głosowe, posty w mediach społecznościowych, wiadomości elektroniczne” i innych rodzajów informacji osobistych”, donosi IGN. „Zrozumiałe jest, że chatbot byłby następnie w stanie symulować ludzką rozmowę poprzez komendy głosowe lub czaty tekstowe”.

Chatbot może być postacią historyczną, celebrytą, przyjacielem lub krewnym, a nawet kopią „użytkownika tworzącego/szkolącego chatbota”.

Patent jest dosłownie wyjęty prosto z odcinka Black Mirror, serialu stworzonego przez Charliego Brookera. W jednym z odcinków chłopak o imieniu Ash ginie w wypadku samochodowym, ale jego dziewczyna postanawia przywrócić go do życia w formie technologii. Wykorzystuje sztuczną inteligencję do naśladowania wzorców mowy, manier i wiedzy jej kochanka. Wirtualny Ash został następnie wgrany do syntetycznego ciała, ale kobieta miała trudności z zaakceptowaniem go jako substytutu swojego prawdziwego chłopaka i w końcu zamyka androida na strychu.

