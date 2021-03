MZ: O 450 mniej nowych zakażeń. Koronawirus w odwrocie!

Badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u 15 250 osób, najwięcej w woj. mazowieckim - 2 563. To o blisko 450 osób mniej niż w środę, ale o 3,1 tys. więcej niż tydzień wcześniej - podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 289 osób

Resort zdrowia wczoraj, 3 marca, poinformował o 309 zgonach i wykryciu 15 698 nowych przypadków COVID-19, czyli powróciliśmy z dobowymi zakażeniami do pułapów odnotowywanych w listopadzie.

Natomiast tydzień temu, 25 lutego, dobowe zakażenia wyniosły 12 142, zmarło 286 osób. Z kolei dwa tygodnie temu, 18 lutego, zdiagnozowano koronawirusa u 9 073 osób i potwierdzono 273 zgony.

Z czwartkowych danych resortu wynika, że najwięcej zakażeń odnotowano w woj. mazowieckim - 2 563, najmniej w woj. opolskim - 266.

Na COVID-19 zmarło 58 osób, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami – 231 chorych. W sumie to 289 zgonów. Od początku epidemii, czyli od 4 marca 2020 r., koronawirusa wykryto łącznie u 1 750 659 osób, z których 44 649 zmarło.

Pandemia koronawirusa dotarła do Polski z Zachodu, a konkretnie z Niemiec. To w krajach zachodnich Europy pojawiły się pierwsze ogniska zapalne koronawirusa, tam też pandemia rozwinęła się z największym impetem. Może okazać się także, że w Europie Zachodniej pandemia zacznie się szybciej wycofywać, a w Europie Środkowej, w tym Polsce, nastąpi to z lekkim opóźnieniem. Z lekkim - ponieważ szczepienia w Polsce idą pełną parą.

Covid banalnym wirusem sezonowym

Członek doradzającej rządowi Francji Rady Naukowej prof. Bruno Lina uważa, że Covid-19 stanie się banalnym wirusem sezonowym, a szczepienia i rosnąca odporność zbiorowa zaczynają oddziaływać na rozprzestrzenianie się koronawirusa.

W wywiadzie dla stacji France Info, wirusolog oświadczył w czwartek, że „potencjał ewolucyjny” Covid-19 dobiegnie końca. „Kiedy to nadejdzie, dołączy on do szeregu wirusów pospolitych sezonowych, które powodują przeziębienia lub łagodne infekcje”.

Według naukowca odporność poszczepienna i po przejściu choroby zaczyna mieć wpływ na rozprzestrzenianie się koronawirusa. Jednak wirus zaczyna się przystosowywać - twierdzi prof. Lina.

Być może jesteśmy w fazie, w której wirus zakończył ewolucję, a teraz zbliżamy się do końca fazy pandemii, aby wejść w fazę cichej cyrkulacji wirusa – wyraził przypuszczenie ekspert.

Trzy czwarte Francuzów uważa, że kampania szczepień przeciwko Covid-19 jest w kraju zbyt powolna, a władze nie będą w stanie zrealizować obietnicy zaszczepienia wszystkich chętnych osób dorosłych do końca lata bieżącego roku – wynika z najnowszego sondażu Instytutu Elabe dla stacji BFM TV.

We Francji pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 otrzymało 3 133 478 osób, a dwie - 1 705 966.

mt/PAP