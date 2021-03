Najcięższy pociąg intermodalny w Polsce dojechał do Gdańska

Spółki z Grupy PKP CARGO wraz z globalnym operatorem logistycznym A.P. Møller – Mærsk A/S mogą pochwalić się zorganizowaniem przejazdu najcięższego pociągu intermodalnego w Polsce

Za przygotowanie i obsługę transportu odpowiadały PKP CARGO S.A. i PKP CARGO CONNECT. Skład został załadowany na terenie Euroterminalu Sławków w miniony piątek (5 marca) i przed północą wyruszył w kierunku Pomorza do Gdańska Portu Północnego (DCT), gdzie ładunek trafił na kontenerowiec Maersk. Pociąg wiózł na platformach 90 TEU (90 kontenerów o długości 20’) o całkowitej masie 3 335,73 ton. W Polsce tak ciężkich pociągów intermodalnych dotąd nie prowadzono, zazwyczaj ich masa jest znacznie niższa – poniżej 2000 ton. Do realizacji przewozu o tak dużej masie konieczne było zaangażowanie dodatkowych zasobów Grupy PKP CARGO, a także trzeba było uzyskać specjalne zgody od PKP Polskich Linii Kolejowych na przejazd pociągu na niektórych odcinkach trasy. Dzięki zaangażowaniu wielu stron, zrealizowaliśmy transport intermodalny, który zostawił o 5-9 proc. mniejszy ślad węglowy niż miałoby to miejsce w przypadku nadań uniwersalnych. Współpraca Grupy PKP CARGO z A.P. Møller – Mærsk A/S trwa już od wielu lat i ma strategiczne znaczenie dla rozwoju transportu intermodalnego, gdyż jednym z głównych jej założeń jest stały wzrost przewozów kontenerowych w korytarzu Północ-Południe oraz stałe podnoszenie jakości przy organizacji tych usług.

PKP CARGO CONNECT we współpracy z PKP CARGO S.A. wykazuje bardzo elastyczne podejście do realizacji projektów istotnych dla klientów. Nie tylko projektów standardowych – średnie brutto składów eksportowych na tym korytarzu kształtuje się w granicach 1600-1800 ton. Współpraca z tak dużym partnerem specjalizującym się w morskich przewozach kontenerów jest dla nas niezwykle cenna – podkreśla Ivan Ružbacký, prezes PKP CARGO CONNECT. W korytarzu Północ-Południe kluczowa jest obsługa ładunków wysyłanych do i z portów morskich. Dlatego bardzo sobie cenimy współpracę z Maersk, który jest jednym z największych operatorów logistycznych na świecie – stwierdza Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. – Mamy nadzieję, że dzięki inwestycjom, jakie wkrótce będą zrealizowane w polskich portach, znacznie wzrośnie potok kontenerów, które będą do nich trafiały, również tych przywożonych i wywożonych na statkach obslugiwanych przez Maersk. Grupa PKP CARGO na pewno będzie w stanie zapewnić przewóz tych ładunków na odcinkach lądowych w Polsce i za granicą – zapewnia Czesław Warsewicz.

