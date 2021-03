Dworczyk: Nie ma żadnej wojny w Zjednoczonej Prawicy

Nie ma żadnej wojny w Zjednoczonej Prawicy, są napięcia, są różnice zdań; takie sytuacje zdarzają się w każdej demokratycznej koalicji; cały czas działamy w oparciu o wspólny fundament ideowy - powiedział w środę szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk

Szef KPRM został zapytany w Polsat News o przepychanki w obozie Zjednoczonej Prawicy w kontekście wtorkowego materiału „Wiadomości” TVP oraz wtorkowych głosowań w Sejmie.

Odnosząc się do sytuacji w Zjednoczonej Prawicy - bo jednego z drugim bym jakoś niekoniecznie łączył - mogę odpowiedzieć w ten sposób, że nawet w rodzinach zdarzają się różnego rodzaju napięcia, nieporozumienia. Więc tym bardziej w koalicji, którą tworzą trzy partie zdarzają się sytuacje, w których różnimy się i mamy rożne opinie na temat poszczególnych projektów - mówił Dworczyk.

Zapewnił, że Zjednoczona Prawica „cały czas działa w oparciu o wspólny fundament ideowy”. „Nie ma żadnej wojny, są napięcia, są różnice zdań i zdarzają się takie sytuacje w każdej demokratycznej koalicji, a właśnie taką jest Zjednoczona Prawica” - dodał.

Przechodząc do materiału (TVP) to ja z przykrością patrzę, jak porządni, rzetelnie wykonujący i bardzo profesjonalnie wykonujący swoją pracę ludzie - tacy, jak prezes PFR Paweł Borys - są stawiani w złym świetle, bezpodstawnie oskarżani i traktowani w taki sposób, jak pan prezes Borys został potraktowany we wczorajszym materiale - oświadczył szef KPRM.