We wtorek pierwszy rejs po Wiśle z ładunkiem kontenerów

Z gdańskiego portu wypłynie we wtorek pierwszy w historii komercyjny rejs Wisłą z ładunkiem kontenerów - poinformowała w piątek rzecznik prasowy Portu Gdańsk Anna Drozd. Towary dla kujawsko-pomorskich firm produkcyjnych dotrą do Chełmna w czwartek.

To pilotażowe przedsięwzięcie, które ma na celu sprawdzenie funkcjonalności transportu śródlądowego w łańcuchu dostaw oraz podkreślenie korzyści wynikających z przewozów, wciąż unikalnym w Polsce środkiem transportu - wyjaśniła rzeczniczka gdańskiego portu.

Organizatorem rejsu po Wiśle jest samorząd województwa kujawsko-pomorskiego.

Położenie geograficzne naszego regionu, w którym krzyżują się dwie międzynarodowe drogi wodne, daje duże możliwości do rozwoju, dlatego jako województwo jesteśmy szczególnie zainteresowani działaniami zmierzającymi do rewitalizacji dolnej Wisły i uruchomieniu jej potencjału gospodarczego przy poszanowaniu środowiska naturalnego. Mam nadzieję, że ten pierwszy komercyjny rejs, będzie dowodem na to, jak sprawnie i efektywnie można wykorzystać alternatywne gałęzi transportu - powiedział marszałek kujawsko-pomorski Piotr Całbecki.