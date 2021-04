Kierownicy jak „niewolnicy”. Związkowcy płockiej Energi chcą zarabiać jeszcze więcej

Większość współczesnych przedsiębiorstw funkcjonuje w oparciu o sprawiedliwą i godziwą płacę dla wszystkich pracowników. W odpowiedzialnym społecznie biznesie zasypuje się wszelkie jawne nierówności i zwiększa możliwości awansu. Tak właśnie funkcjonuje Grupa Energa, która po włączeniu w struktury Grupy Orlen, stara się uspójnić politykę kadrową, ze szczególnym uwzględnieniem dobra pracowników. Najwyraźniej związkowcy Energi Obrót z Płocka zapomnieli o tych elementarnych zasadach i zamiast grać zespołowo, faworyzują swój oddział na tle pozostałych

Płoccy związkowcy zareagowali radykalnie na wypowiedzenie przez ich pracodawcę Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP). Chociaż koncern energetyczny w pełni deklaruje otwartość i możliwość dialogu, to lokalni działacze zamiast skupić się wyłącznie na rozmowach i wypracowaniu kompromisu przy stole negocjacyjnym, postanowili sięgnąć po race, syreny i agresywne okrzyki. Szli w zaparte, narzucając z góry swoje racje. A jest o czym rozmawiać. Jak wynika z twardych danych przedstawionych przez spółkę, średnie wynagrodzenie w Oddziale w Płocku w 2020 r było o 30% wyższe niż w pozostałych Oddziałach Spółki w tym samym czasie na tych samych stanowiskach. Kontrowersyjnych skutków funkcjonowania starego ZUZP jest więcej. Ścieżka awansu pracowników stawała się praktycznie niemożliwa, ponieważ różnice w wynagrodzeniach pomiędzy kategoriami zaszeregowania były zbyt duże. Zmuszało to Energę Obrót do uwzględnienia przy zmianie stanowiska na wyższe z poniesieniem zbyt dużych kosztów, nieadekwatnych do nowej pozycji w zakładzie. Istotne jest także, że ZUZP wypowiedziany przez pracodawcę promował pracowników najwięcej zarabiających, pogłębiając dysproporcję pomiędzy wynagrodzeniami pracowników liniowych, a kadrą kierowniczą. Rodzi się także pytanie: W czym pracownik z Płocka ma być lepszy od tego z innych miast, gdzie działa Energa Obrót?

Protest / autor: Wiktor Pleczyński

Sute premie bez uzasadnień

Eksperci prawa pracy zwrócili także uwagę na kwestię premii miesięcznych przyznawanych dotychczas w Płocku uznaniowo. Takie premie nie mają pokrycia w Kodeksie pracy, gdyż uznaniowa może być tylko nagroda, natomiast premia powinna mieć charakter regulaminowy i może być przyznana po spełnieniu określonych obiektywnych kryteriów, a nie pozostawiona uznaniu przełożonego. Innym przykładem uprzywilejowania pracodawcy Energa-Operator Oddział w Płocku jest dodatek za staż pracy wypłacany po przepracowaniu 1 roku, uwzględniający także udokumentowane pełne lata zatrudnienia w innych zakładach pracy. Ten niespotykany w innych oddziałach przywilej nagradzał pracownika za nabyte doświadczenie, zupełnie niezwiązane z obecnymi obowiązkami. Sprawiał, że pracownik nie był wynagradzany za efektywność wykonywania obowiązków na danym stanowisku, dodatkowo powodując poważne rozpiętości w wynagrodzeniu miesięcznym poszczególnych pracowników za wykonywanie tych samych zadań.

„Nasza propozycja jest lepsza”

Niestety jak się wydaje płoccy związkowcy do tej pory pozostają ślepi na te argumenty i zapominają o prawdziwej solidarności z innymi kolegami. Jeszcze w ubiegłym roku Józef Jankowski, przewodniczący związku „Solidarności” w Energa Płock, w ten sposób reagował na propozycje pracodawcy: „Jest to propozycja bez zasad i dlatego nie możemy zacząć negocjować, bo nawet nie ma o czym. Propozycja pracodawcy jest dla nas nie do przyjęcia i jej nigdy nie przyjmiemy. Czy mamy propozycje? Mamy i pewnie ją położymy. Nasza propozycja jest lepsza od tego co mamy” – grzmiał na pikiecie. Prawda jest jednak taka, że pracodawca wykonał w stronę związków zawodowych szerokie spektrum gestów dobrej woli. Poprosił nawet o wsparcie bezstronnego mediatora. Proponowany przez pracodawcę ZUZP zakłada, że nowy system wynagrodzeń będzie bardziej transparentny i motywacyjny. Ma on zapewnić pracownikom wysokie wynagrodzenie zasadnicze, poprzez ekwiwalentne włączenie do tego wynagrodzenia dotychczas wypłacanych wybranych dodatków o charakterze stałym.

Podsumowując, należy mieć nadzieję, że płoccy związkowcy zrozumieją, że ich pracodawca stoi na straży obowiązujących przepisów, a Grupa Energa, aby w pełni się rozwijać i współtworzyć napędzający polską gospodarkę koncern multienergetyczny, musi sprawiedliwie modernizować system wynagrodzeń. Tak, aby każdy nie czuł się pokrzywdzony. Nie tylko kierownicy i ci zarabiający najwięcej, którzy stoją z transparentami, w których zapewniają, że czują się „niewolnikami”. Porównywanie swojej sytuacji do okrutnych czasów niewolnictwa to zwykła kpina.

