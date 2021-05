Francja: Pod względem epidemicznym lato może być koszmarem

Lato może być koszmarem z uwagi na powrót pandemii, a harmonogram luzowania obostrzeń sanitarnych we Francji podyktowany jest względami politycznymi i zbyt optymistyczny – oceniła w czwartek epidemiolog i szefowa oddziału chorób zakaźnych szpitala św. Antoniego w Paryżu Karine Lacombe.

Zdaniem Lacombe ustalony przez prezydenta Emmanuela Macrona harmonogram luzowania obostrzeń sanitarnych jest „bardzo, bardzo optymistyczny”.

„Są to decyzje polityczne, a nie naukowe, które podejmowane są od stycznia” – podkreśliła Lacombe w stacji BFM TV.

Od kwietnia sytuacja epidemiczna we Francji poprawia się. Według ostatnich dostępnych danych w ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono u ok. 26 tys. osób, a w szpitalach zmarło 244 chorych z Covid-19. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa od początku pandemii wzrosła do 105 660, a liczba zakażonych od początku pandemii wynosi ok. 5,7 mln.