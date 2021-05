Ekologiczny mural z okazji Jubileuszu 65-lecia Totalizatora Sportowego!

11,5 metra szerokości i 60 metrów wysokości – łącznie 690 m² – taką powierzchnię zajmuje jubileuszowy ekologiczny mural Totalizatora Sportowego, który od dziś można podziwiać na ścianie praskiego budynku przy ul. Targowej 26/30. Autorem projektu jest Tytus Brzozowski. Mural jest elementem działań w ramach obchodów Jubileuszu 65-lecia spółki.

Projekt muralu przedstawia kompilację wielu elementów i obszarów ważnych dla Totalizatora Sportowego, wyrażonych m.in. poprzez postacie i obiekty ze świata sportu i kultury. Znajdziemy na nim koszykarza, wioślarza, narciarza, piłkarza, a nawet badmintonistę. Jest również pianista, gitarzysta czy człowiek z trąbką i saksofonem. Mural przedstawia także mieszkańców Pragi i innych dzielnic Warszawy, m.in. kibiców, spacerowiczów i turystów. Można także dostrzec najważniejsze praskie budynki, takie jak np. gmach liceum im. Władysława IV, kamienicę u zbiegu ulic Targowej i Ząbkowskiej z charakterystyczną wieżyczką i strzelistym hełmem czy Stadion Narodowy.

– Mural ten jest niestandardowym działaniem w ramach kampanii Jubileuszu 65-lecia Totalizatora Sportowego. Podkreśla także nasz związek z kulturą, której wspieranie – obok sportu – jest częścią misji społecznej firmy. Co ważne, mural ma nie tylko walory artystyczne, lecz także ekologiczne, ponieważ przy jego realizacji wykorzystano farby oczyszczające powietrze. Nie bez znaczenia jest też wkomponowany w warszawską Pragę, na której Totalizator Sportowy ma swoją siedzibę. To także wyraz więzi łączącej nas z lokalną społecznością. Mam nadzieję, że dzieło Tytusa Brzozowskiego uprzyjemni spacery wszystkim odwiedzającym praskie ulice – podkreśliła Magdalena Kopka-Wojciechowska, Członek Zarządu Totalizatora Sportowego

Odsłonięty dziś mural to także nawiązanie do dawnej formy komunikacji przedsiębiorstwa z klientami, jaką – obok neonów i plakatów – były właśnie murale.

– Murale są ważnym wydarzeniem w przestrzeni miejskiej. Budują tożsamość miejsca, mogą stać się istotnym symbolem, a nawet miejską dominantą. Projekt muralu, który przygotowałem dla Totalizatora Sportowego upamiętnia jego 65-lecie. Firma od dawna ma swoją główną siedzibę na Pradze, dlatego połączyłem najważniejsze budynki tej okolicy z żółtymi kulami, które nie tylko są silnie związane z Totalizatorem Sportowym, ale też są łatwo rozpoznawalnym kodem kulturowym. Bardzo się cieszę, że ten mural powstał, ponieważ stał się istotnym elementem pejzażu Warszawy. Widać go z wielu perspektyw – również z bardzo daleka. Sprawia wrażenie, jakby unosił się nad Pragą – powiedział Tytus Brzozowski.

#GramyDlaNatury

Nowo powstały mural to nie tylko sztuka, historia i symbol 65-letniej działalności Totalizatora Sportowego, lecz także zwrócenie uwagi na aspekt ekologiczny. Mural ma powierzchnię 690 m² co jest odpowiednikiem mocy oczyszczania powietrza 650 drzew. Do jego namalowania zużyto ponad 280 litrów różnego rodzaju farb i gruntu. Warto dodać, że farba ekologiczna przede wszystkim neutralizuje tlenki azotu i zmniejsza zanieczyszczenia powietrza szkodliwym formaldehydem. Muralowa inicjatywa to kontynuacja i rozwój dotychczas wewnętrznego projektu firmy #GramyDlaNatury, w ramach którego spółka podejmuje działania na rzecz środowiska naturalnego.

Tytus Brzozowski

Tytus to akwarelista i architekt zafascynowany duszą miasta. Często zestawia sylwetki gmachów i ludzi, tworząc barwne, pogodne sceny z pogranicza rzeczywistości i fantastyki. Jego ulubioną bohaterką jest Warszawa. Pomimo surrealistycznego posmaku, obrazy związane są z prawdziwą historią polskich miast. Niekiedy wychodzi poza sferę akwareli, tak jak zrobił to na potrzeby projektów pięciu warszawskich murali, wielkoformatowej książki obrazkowej „Miastonauci”, a także pejzaży zrujnowanej stolicy do filmu „Po apokalipsie”. Obrazy Brzozowskiego wystawiano m.in. podczas Sezonu Kultury Polskiej w Ningbo w Chinach, a także prestiżowego festiwalu ARTLIFE w Moskwie. Są one również wykorzystywane przez Polską Organizację Turystyczną do promocji Polski na targach międzynarodowych. Specjalnością i wyróżnikiem Tytusa są prelekcje o architekturze i historii Warszawy, które prowadzi w ramach swoich ekspozycji.

Totalizator Sportowy

Totalizator Sportowy jest największym mecenasem sportu i kultury od 65 lat. U podstaw jego istnienia była konsekwentna realizacja misji społecznej – spółka powstała po to, aby wspierać zniszczoną przez wojnę infrastrukturę sportową i tym samym polski sport. Z czasem firma stała się także mecenasem kultury narodowej. We wspieraniu tych dwóch ważnych dla Polaków dziedzin życia społecznego wykorzystuje zarówno środki własne, jak i przekazuje pieniądze z dopłat do gier liczbowych i loterii pieniężnych. Co ważne, to wsparcie jest realizowane zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i lokalnym. Od 1994 roku suma dofinansowania Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Funduszu Promocji Kultury wyniosła ponad 16,6 mld zł. Oprócz wydarzeń, klubów i organizacji sportowych, Totalizator Sportowy angażuje się w szereg projektów kulturalnych, do których należą festiwale, koncerty, muzea, obiekty, a także wydarzenia społeczne.