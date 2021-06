Szef Grupy MOL o geopolityce: Polska i Węgry to wspólne interesy

MOL i Orlen to rywale, ale nawet jako tacy jesteśmy w stanie realizować wspólne inicjatywy – mówi Zsolt Hernádi, szef Grupy MOL w wywiadzie przeprowadzonym przez „Rzeczpospolitą”. Wyszliśmy z pandemii silniejsi, m.in. dzięki sprawnie prowadzonemu programowi szczepień – dadaje Hernádi

Odpowiadając na pytanie „Rzeczpospolitej” o obecną kondycję firmową szef MOL-a podkreślił, że w ubiegłym roku było wiadomo, że przed firmą jest okres niepewności, niemniej MOL uczył się już w przeszłości, jak przystosować się do zmiennych warunków. Zsolt Hernádi stanowczo zaznaczył, że jego Grupa wyszła z pandemii silniejsza. Miała na to wpływ m.in. sprawnie realizowana akcja szczepień oraz stopniowe wychodzenie z lockdownu w całym regionie – czytamy na portalu rp.pl.

W 2020 r. EBITDA Grupy MOL ukształtowała się na bardzo dobrym poziomie ponad 2 mld dol., chociaż jej zysk netto był niższy niż rok wcześniej. Również w roku bieżącym MOL uzyskuje dobre wyniki i każda z jego linii biznesowych generuje zyski.

Nasza kluczowa inwestycja w obszarze downstreamu, projekt związany z produkcją polioli, jest ukończona w 79 proc. W pierwszym kwartale EBITDA z projektów upstream wzrosło o 66 proc. licząc rok do roku, to jest o 307 mln dol. Głównym motorem tego wzrostu były wyższe ceny gazu i paliw. Na koniec segment usług konsumenckich, osiągnął on najlepsze w historii wyniki za I kwartał, tj. 115 mln dol. Tak dobry rezultat to […] przede wszystkim pokłosie podjętych już jakiś czas temu strategicznych decyzji oraz zintegrowanego i odpornego na zawirowania modelu biznesowego.

W lutym tego roku MOL zaktualizował Strategię operacji firmy do roku 2030. Plany rozwojowe Grupy obejmują pozyskanie co najmniej 250 nowych stacji. Ten plan już się materializuje. Kilka tygodni temu ogłosiliśmy zakup 16 placówek na Słowacji, działających dotychczas pod marką Łukoil, a także dziewięciu restauracji na Węgrzech, których właścicielem było Marche International AG - powiedział „Rz” Hernádi.

Szef Grupy MOL mówił także o wspólnych interesach z Polską. Według niego MOL zawsze był i zawsze będzie zainteresowany rozwojem biznesu w regionie. Grupa działa w Polsce pod marką Slovnaft, ale stale analizuje nowe okazje biznesowe, które co jakiś czas się pojawiają. W ciągu minionych lat – w jego opinii - Grupa MOL budowała swoją pozycję w regionie dzięki pracy własnej i rozwojowi, ale także dzięki akwizycjom, i to się nie zmieni. Niemniej, szef MOL-a nie był zbytnie skłonny do zdradzania nadchodzących decyzji biznesowych firmy.

rp.pl/mt

