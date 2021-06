Pod patronatem premiera powołano Warsaw Health Innovation Hub

Przy Agencji Badań Medycznych, pod patronatem premiera Mateusza Morawieckiego, powołano Warsaw Health Innovation Hub – inicjatywę, która łączy współpracę sektora publicznego z biznesem w obszarze zdrowia.

ABM wyjaśnia, że koncepcja WHIH stwarzać będzie warunki pozwalające na szybkie przekształcanie pomysłów w produkty, procesy i usługi, uwzględniające interesy rozwojowe polskiego sektora biomedycznego i konieczność niezależności Polski w zakresie bezpieczeństwa lekowego i produktów medycznych. To także możliwość inwestycji w polskie technologie i najlepsze zespoły badawcze z kraju.

To pierwsza tego typu inicjatywa w Europie Centralnej, która będzie łączyła współpracę sektora publicznego z biznesem w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań medycznych, technologicznych i prawnych, na rzecz poprawy zdrowia pacjentów oraz zwiększenia wydajności polskiego systemu ochrony zdrowia” - przekazała ABM w materiałach prasowych.

Wspólny projekt Agencji Badań Medycznych i globalnych firm Warsaw Health Innovation Hub zainaugurowano w czwartek podczas uroczystości w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele pierwszych firm, które przystąpią do projektu: Iskra Reic (AstraZeneca), dr Mark Loughran (Microsoft), Markus Sieger (Polpharma), Irma Veberič (Roche) oraz Jan-Philipp Beck (EIT Health).

Podpisano porozumienie o współpracy i omówiono najważniejsze kwestie, wspólne oczekiwania i zadania na najbliższy czas.

To ogromne wydarzenie na skalę Europy. Udało nam się zainteresować współpracą sektor biznesowy, na tyle, by zechcieli wspierać polska naukę, start-up’y i innowacje, i tym samym podnosić jakość terapii i rozwiązań na rzecz polskich pacjentów. Bardzo dziękuję wszystkim za zaangażowanie się w powstanie tego projektu i za wspólną chęć realizacji zadań jakie przed nami stoją. To dopiero początek naszej aktywności” – powiedział p.o. prezes ABM Radosław Sierpiński.