Narodowa Strefa Kibica to ostatnia nadzieja reprezentacji?

Po poniedziałkowym meczu polska drużyna potrzebuje szczególnego wsparcia. W sobotę rusza Narodowa Strefa Kibica na PGE Narodowym! Być może dobra energia od kibiców z miejsca, w którym reprezentacja Polski od 7 lat nie przegrała ani razu może być dobrym pomysłem, bo oby nie jedynym. Gościem poniedziałkowego „Wywiadu Gospodarczego” w telewizji wPolsce.pl był Włodzimierz Dola, prezes operatora PGE Narodowego

Powrót do normalności przyspiesza! „Strefa Kibica” na Narodowym wraca! To pierwsze od wielu miesięcy wydarzenie całostadionowe na PGE Narodowym. Na płycie areny już za kilka dni wyrosną cztery wielkie telebimy, na których 19 czerwca fani piłki nożnej obejrzą mecz Hiszpania-Polska rozgrywany podczas UEFA Euro 2020. Wstęp do strefy kibica będzie bezpłatny, jednak każdy kibic będzie musiał pobrać specjalny bilet.

Zapraszamy z 19 czerwca. czyli dość niedługo, bo w najbliższą sobotę. Jest to dzień, w którym Polska reprezentacja w Sewilli gra mecz na mistrzostwach Europy z Hiszpanią. Rywal topowy. My, tutaj w Polsce, na Stadionie PGE Narodowym, który od zawsze był domem reprezentacji, miejscem, w którym reprezentacja od 7 lat nie przegrała meczu, naturalnym wydało się, żeby zorganizować wydarzenie, jakim jest Narodowa Strefa Kibica - mówi Włodzimierz Dola, prezes operatora PGE Narodowego.

Na trybunach stadionu będzie mogło zasiąść nawet 30 000 kibiców. Bilet wstępu jest bezpłatny, jednak żeby się na stadionie pojawić, trzeba wejść na stronę strefakibica.com, zarejestrować się tam i pobrać bezpłatną wejściówkę. Z tym wydrukowanym biletem należy zjawić się na PGE Narodowym.

Wydarzenie rozpocznie się od godziny 18:30. Przewidziano szereg dodatkowych atrakcji. Na miejscu dla chętnych czeka również 10 tys. dawek szczepionki na COVID-19.

Nie będzie wymagany certyfikat covidowy o szczepieniu, jednak zachowany zostanie rygor sanitarny.

Dla nas najważniejsze tak więc to to bezpieczeństwo i będziemy o to dbali. Będziemy apelować o to, aby zachować odpowiedni dystans, aby dezynfekować dłonie. Mamy nasze służby stadionowe przygotowane na każdą sytuację tak, żeby wspierać kibiców tym żeby każdy mógł z jednej strony dopingować naszą reprezentację, a z drugiej strony żeby każdy czuł się na tym stadionie bezpiecznie - dodaje prezes operatora PGE Narodowy.

Zgodnie z obostrzeniami, na stadion można wpuścić tylko połowę maksymalnej liczby kibiców. Z drugiej strony, patrząc na dzisiejszy mecz ze Słowacją, naszej drużynie przyda się każdy doping, a być może i potrzebny będzie jakiś cud. Tym bardziej kibicowanie z miejsca, które wielokrotnie przyniosło polskiej reprezentacji szczęście może mieć sens.

Na środku płyty boiska będą 4 telebimy o pow. blisko 150 m², czyli rozmiaru dużego mieszkania, czy segmentu. Kibice będą mogli zasiąść na trybunach lub](a płycie boiska. Poznaj szczegóły organizacyjne Narodowej Strefy Kibica i innych atrakcji PGE Narodowego na ten wieczór. Zobacz jakie koncerty powrócą najszybciej, które nadal pozostają odłożone. Dowiedz się jaką szczepionką można się zaszczepić przy okazji na terenie PGE Narodowego już w tę sobotę.

