Gdzie znajdziesz najkorzystniejsze kursy walut?

Przewalutowanie ma dzisiaj ogromne znaczenie jeżeli posiadamy zobowiązania w walucie obcej. Polacy posiadają kredyty walutowe, podróżują po świecie, inwestują, pracują za granicą, czy prowadzą biznesy z zagranicznymi kontrahentami. Dlatego właśnie tak, wiele osób śledzi aktualne kursy walut. Od tego zależy, ile pieniędzy zostanie nam ostatecznie w portfelu. Można sprawdzać oficjalne kursy walut NBP, bądź aktualne notowania w miejscu zakupy waluty. Tylko gdzie najlepiej ją zakupić, aby transakcja nie zrujnowała naszego portfela?

Gdzie znajdziemy najlepsze kursy walut - w kantorach, czy w bankach?

Mogłoby się wydawać, że najprostszym sposobem na wymianę walut jest kantor stacjonarny — wchodzimy do placówki z gotówką i wychodzimy z wymienionym plikiem banknotów. Nic bardziej mylnego. Kursy walut w kantorach stacjonarnych zależą od kursu NBP oraz od wysokości spreadu (różnicy między ceną kupna a sprzedaży danej waluty). Może to powiększać kwotę wymiany o nawet 1,5 proc. - 10 proc. Dodatkowo warto pamiętać, że notowania walut mogą się zmieniać dynamicznie, a jednak musimy poświęcić czas na drogę do kantoru stacjonarnego - w tym czasie aktualne kursy walut mogą ulec zmianie i wymiana w tym miejscu może okazać się niekorzystna. Kolejnym rozwiązaniem jest wymiana w placówce bankowej - zwykle oferują one od ręki banknoty w najpopularniejszych walutach. Kursy walut w bankach również są zależne od kursów NBP, spreadów, a czasami dodatkowych opłat lub prowizji. Bank może decydować o kursie sprzedaży więc spread może się różnić. Na transakcji wymiany walut bank zarabia około 1,5-6 proc. - to jest kwota, którą zapłacimy za transakcję wymiany walut w banku.

Kursy walut online - czy to dobre rozwiązanie?

Kolejną możliwością są kantory walut online lub internetowe platformy wymiany walut. E-kantory to rozwiązanie wygodne, ponieważ oferują wymianę z dowolnego urządzenia z dostępem do sieci, o każdej porze dnia. Większość transakcji odbywa się w mniej niż godzinę. Notowania walut online w kantorach internetowych są aktualizowane co 5 sekund, a same kursy walut wypadają korzystniej niż w bankach, czy w placówkach stacjonarnych. Notowania walut na platformach wymiany walut online - na co zwrócić uwagę Alternatywą w zakresie wymiany waluty w internecie są społecznościowe platformy wymiany walut, które zwykle oferują najkorzystniejsze kursy walut online. Przykładowo serwis Walutomat.pl to miejsce, gdzie o kursach decydują sami użytkownicy, a wymiany można dokonać nawet w ciągu 15 minut (aktualne kursy walut możesz sprawdzić tutaj: https://www.walutomat.pl/kursy-walut/)! Platforma nie nakłada spreadu, a pobiera jedynie prowizję o wymiany w wysokości 0,06-0,2 proc. W przeciwieństwie do banku i kantorów, kurs walut zależy tutaj od kursów oferowanych przez innych użytkowników. Każdy, kto chce kupić walutę obcą może wpisać konkretny i pożądany kurs, a jeżeli system znajdzie taką ofertę, to dopasuje ją automatycznie i dokona wymiany.