Mobilizacja wykończy Rosję?

Ruskie w swej bezradności ogłosili pilnie referenda w pseudo republikach, donieckiej i Ługańskiej, o przyłączeniu do Rosji. Musieli zrobić jakiś ruch. Ukraińska armia prze wolno ale wytrwale na wschód. Morale ruskich „gierojów” wydaje się dołować. Rus mogą tłuc po celach cywilnych, ale np. jednostki floty czarnomorskiej odesłali po za Krym.

Rus muszą naprężyć muskuły, by zamaskować klęskę. Stąd referenda. Istnieje teoria, że po włączeniu republik do federacji ogłoszą mobilizację by bronić własnego terytorium. Ale to by oznaczało że car-czekista kompletnie się „zakałapućkał”.

No bo jak to? Skoro „specjalna operacja wojskowa” idzie tak dobrze, to czemu nagle mamy bronić naszym miast i wsi? Wróg „zezwierzęceni naziści” mogą jednak zdobywać nasze terytorium.

A sama mobilizacja. Stali czytelnicy pamiętają, jak dzieliłem się teorią że Rosja to nie ZSRS. Nie ma przymusu w powszechnym terrorze, kraj jest wyludniony, ludzie gnuśni i jednak poznali jak się żyje „po zachodniemu”. Nie będą chcieli iść walczyć. Bo po co i za co?

Mobilizacja spotka się z oddolnym oporem. Zauważają to zachodnie media i komentatorzy. „Financial Times”, opisał to w ciekawym tekście o ryzyku powszechnej wojny. Stawiana jest teza, że w wyniku mobilizacji, korupcja dosłownie eksploduje. Cały „aparat” będzie robił wszystko i płacił każde pieniądze by ich synowie, nie szli na wojnę. Obowiązek spadnie na gorzej sytuowanych np. Buriatów, którzy będą płacić, ale mniej i na niższych szczeblach. Spirala zacznie się nakręcać. Do tego dojdą niepokoje i wzajemne oskarżenia.

Tymczasem Google podało że najpopularniejszym hasłem w Rosji wyszukiwarkach jest: Jak opuścić kraj. Zaś bilety na samoloty linii Moskwa-Stambuł, kosztują już 1 600 dolarów! Tak, „wielkie imperium” trzeszczy. Trzeba jednak się popisać by zamaskować klęskę i początek procesów gnilnych. A nóż, zyskają nieco czasu by wymyśleć co z tym robić.