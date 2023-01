Zachód zmusi Rosję do wycofania się?

Do bazy Rammstein przybył sekretarz obrony USA Lloyd Austin. Spotkanie przedstawicieli państw wspierających Ukrainę ma być doniosłe. Pakiet pomocy oferowany na tym posiedzeniu będzie gigantyczny.

Kołowe transportery Stryker, artyleria (min. szwedzkie haubice Archer) i setki tysięcy pocisków artyleryjskich. Co najważniejsze, USA przekażą pociski rakietowe ground launched small diameter bombs (bomba GBU z dodanym silnikiem rakietowym). Nie jest to tak zaawansowane jak pociski do HIMARSów i ATACMS ale są 10 krotnie tańsze. Zasięg 150 km pozwoli obezwładnić cele i RU logistykę na całym terytorium okupowanej Ukrainy. Szef Kolegium połączonych sztabów generał Milley spotkał się w Polsce z głównodowodzącym sił Ukraińskich generałem Załużnym.

Więc co to wszystko oznacza?

Zachód podjął decyzję o zmuszeniu Rosji do wycofania się. Uważam że taka próba nastąpi zimą lub wiosną, tak by latem rozpocząć negocjacje. Rus otrzymują sygnał, że nie dadzą sobie rady.

Wielu rusofilskich (podświadomie i świadomych) komentatorów nie rozumiejąc prawideł polityki, zaczęło wczoraj lament jak to grozi nam II wojna, bo Rosja… znów uderzy! Słyszymy to co kilka miesięcy. Przypomnę, Rosja skierowała na front w lutym to co miała najlepszego. Kreml uważał, że dysponuje wielką i sprawną armią. Skończyło się na wyciąganiu złomów z magazynów i szkoleniu kobiet na kierowców ciężarówek z zaopatrzeniem w Ługańsku.

Tak rus mogą próbować nowej ofensywy, ale będzie to rzeź i zupełnie niczego nie da i nie rozwiąże. A właśnie tak bezsensownych walk i strat wśród cywili zachód, NATO i USA chcą uniknąć.

Jak powiedział mi pewien poznany ostatnio – nazwijmy to amerykański weteran zaznajomiony z tematyką o jakiej tu piszę - USA przekazują 1/10 swoich środków. Albo jeszcze mniej. Czekają, analizują. Jeżeli zadecydują o zwiększeniu pomocy, będzie to oznaczać wolę pokonania Rosji (zależy w jakim wymiarze. Wyparcie z Ukrainy czy coś więcej?). Pomoc zaczęła się zwiększać. Decyzje musiały zapaść. Wiosna będzie nasza!

