Eksport nie pociągnie gospodarki

Jak to jest z polskim eksportem? Skala jego wzrostu była we wrześniu najsilniejsza od lipca 2024. Mogłoby się więc wydawać, że handel zagraniczny staje się kołem zamachowym naszej gospodarki. Analitycy Pekao SA twierdzą jednak, że eksport jest “prawdopodobnie największym rozczarowaniem 2025 r.”.

Bankowi eksperci zestawili sierpniowe dane bilansu płatniczego z wrześniowymi, i ustalili, że to, co latem okazało się powodem negatywnej niespodzianki, jesienią już takie nie było. W sierpniu wyższy od prognoz deficyt na rachunku obrotów bieżących był głównie konsekwencją pogorszenia się wahliwego salda dochodów pierwotnych. Obejmują one np. dochody z inwestycji zagranicznych w Polsce i polskich za granicą (dywidendy i zyski), a także wynagrodzenia pracowników (polskich za granicą i obcokrajowców Polsce). W sierpniu saldo na minusie wyniosło prawie 16,8 mld zł, a we wrześniu zmniejszyło się do 15,1 mld zł.

Jest tak jak było

Dodatkowo, na rachunku handlowym w sierpniu pojawił się największy miesięczny deficyt od początku 2022 r. Analitycy Pekao SA wiążą go z układem kalendarza i przestojami eksploatacyjnymi w przemyśle motoryzacyjnym. - Te drugie się skończyły, ten pierwszy się znacząco poprawił, piszą w komentarzu bankowi eksperci. W sierpniu saldo obrotów towarowych było na minusie 2,2 mld euro (9,2 mld zł), natomiast we wrześniu 1 mld euro (4,4 mld zł). Analitycy twierdzą, że saldo handlowe zamknęło się we wrześniu deficytem bardzo bliskim średniej z ostatnich miesięcy.

Ich zdaniem, ”okres powiększania nierównowag zewnętrznych Polski” dobiega jednak końca i w kolejnych kwartałach saldo powinno się poprawiać.

Europa ciągle słaba

Natomiast ożywienie w europejskim przemyśle jest słabe, np. produkcja przemysłowa w strefie euro spadła o 1,3 proc. w porównaniu do okresu przed pandemią. Przyczyny słabości - jak można sądzić z analizy bankowych ekspertów - nie są wcale jednorazowe, lecz wynikają ze struktury gospodarki: należy do nich „chiński szok” i wiążąca się z nim utrata konkurencyjności przez europejski przemysł. Do słabości Europy walnie przyczynia się również “względna siła euro, zwłaszcza w stosunku do juana chińskiego”.

Konsekwencje takiego obrotu rzeczy? Otoczenie zewnętrzne pozostaje dla nas niekorzystne. Analitycy Pekao SA policzyli średni wzrost PKB 20 największych polskich partnerów handlowych. Okazało się, że według wstępnych danych za III kwartał wynosił on zaledwie 1 proc. w relacji rok do roku, czyli nieznacznie więcej niż w poprzednich kilku kwartałach (0,9 proc.).

To nie koniec kłopotów

Nasze główne rynki zbytu wyglądają więc tak samo, jak w latach 2023-2024. Pekao SA pisze wręcz o sporym kontraście z poprzednimi fazami ożywienia. Na przykład w latach 2014-2019 przeciętny wzrost gospodarczy polskich partnerów handlowych wynosił ok. 2,2 proc., natomiast obecne wartości są bardziej typowe dla lat 2012-2013, “których nikt nie określiłby mianem sprzyjających wzrostowi eksportu”.

Analitycy Pekao SA spodziewają się, że faktyczny wzrost PKB partnerów handlowych Polski wyniesie 0,9-1 proc., czyli dużo mniej niż zakładane na początku tego roku 1,5 proc.

Co więcej, na przełomie 2024 i 2025 r. wzrost polskiego eksportu zbliżył się do wzrostu PKB głównych partnerów, choć na ogół był większy o ok. 5 pkt. proc. -Słabość popytu zagranicznego była więc w poprzednich kwartałach wyjątkowo dotkliwa - piszą eksperci Banku Pekao SA.

Wnioski analityków nie są optymistyczne: o ile polski eksport w 2025 roku przyspieszył bardziej niż PKB głównych partnerów handlowych Polski, o tyle kłopoty tych ostatnich jeszcze się nie skończyły.

Stanisław Koczot, zastępca redaktora naczelnego wGospodarce.pl i „Gazety Bankowej”

