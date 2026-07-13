Polskie kurczaki polecą w kosmos

Niby nie idzie najgorzej. Polska produkcja sprzedana utrzymuje się na poziomie z poprzedniego roku. Gdy jednak dokładniej przyjrzymy się zmianom, widać, że się cofamy.

Premier Donald Tusk ogłasza utworzenie w Warszawie nowego Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej i zapowiada marsz ku nowoczesności. Wszystko pięknie, ale dane z polskiej gospodarki pokazują, że jesteśmy raczej potęgą produkcji kurczaków niż nowych technologii. Według nowych danych Eurostatu nasz kraj pozostaje liderem w hodowli drobiu – 21,5 proc. tego rodzaju mięsa pochodzi z Polski.

Branże kreatywne kuleją

To oczywiście sukces, ale zwykle bardziej od kurczaków opłaca się produkować nowoczesne maszyny i modne ciuchy, gdyż na nich marża i zysk są znacznie wyższe. Tu jednak dane nie są optymistyczne. Z danych GUS wynika, że co prawda produkcja sprzedana w 2025 r. utrzymała się na poziomie z roku poprzedniego – jak na Tuska to sukces – i wynosiła 1 704,4 mld zł, ale znacząco wzrosła w dwóch dziedzinach: artykuły spożywcze (5,4 proc.) oraz wyroby z drewna, korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania (10,5 proc.). Właścicielom ferm drobiu i producentom słomy oczywiście należy pogratulować i życzyć dalszych sukcesów, ale trzeba też spojrzeć na branże, które się skurczyły. Jest ich 15, a największy regres dotyczy urządzeń elektrycznych (o 10,4 proc.), wyrobów tekstylnych (o 6,9 proc.) oraz odzieży (o 6,7 proc.).

Tracimy więc tam, gdzie wymagana jest największa innowacyjność oraz nowoczesne projektowanie. Innymi słowy kreatywność.

Rzecz jasna dane te nie pogarszają nastroju premiera, bo ten typ informacji zawsze go nudził. Tusk nigdy nie lubił jajogłowych, bo nie dość, że mają tendencję do samodzielnego myślenia, to jeszcze tego samego wymagają od szefa rządu. Dlatego nie robił rabanu jak kierującego Instytutem Lotnictwa bezpartyjnego eksperta zastąpił pozbawiony kompetencji działacz Koalicji Obywatelskiej. Nie obchodziły premiera protesty fachowców, którzy w ramach protestu zrezygnowali z udziału w pracach Instytutu. Podobnie było z rozpędzeniem na cztery wiatry spółki IDEAS NCBR, w której pracowali najlepsi na świecie fachowcy od sztucznej inteligencji.

Teraz Tusk chce podbijać Kosmos. Pewnie za pomocą kurczaków.

Mariusz Staniszewski

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