Kubica: Prawdziwy, polski bohater

Historia Roberta Kubicy już teraz jest materiałem na świetny, emocjonujący film a dotychczasowy życiorys tego kierowcy może wzorcem… nie tylko dla kierowców!

Przypomnijmy: Robert Kubica weźmie udział w serii wyścigów samochodowych DTM. Będzie reprezentował barwy ORLEN Team ART. Polak zadebiutuje w tej serii. Jednocześnie nadal będzie kierowcą testowym zespołu F1 Alfa Romeo Racing Orlen.

Byłaby to informacja jak każda inna, gdyby nie pewien szczegół - Kubica do F1 i innych wyścigów wrócił po wielkiej, życiowej tragedii.

Gdy w 2011 roku Robert Kubica poniósł rany w ciężkim wypadku podczas rajdu Ronde di Andora większość komentatorów była sceptyczna co do ewentualnego powrotu tego kierowcy do sportu. Rany Kubicy były zbyt poważne, zaś rehabilitacja wcale nie dawała mu możliwości comebacku. Wydawało się, że kariera chłopaka z Krakowa, który marzył o F1 zakończy się na włoskiej barierce.

Nie złamało to jednak ducha naszego rodaka - po długim i trudnym okresie rekonwalescencyjnym Kubica nie tylko stanął na nogi ale też wrócił do prowadzenia samochodów wyścigowych. Z sukcesami!

Najpierw w WRC, potem, w 2018 roku - znów do Formuły 1. Teraz zaś podpisał kolejny duży kontrakt.

Doprawdy, trudno wyobrazić sobie bardziej pasjonującą historię! Kierowca zdeterminowany od lat najmłodszych do wejścia do wyścigowej czołówki świata. Wypadający z niej w wyniku nieszczęścia i potem, dzięki ogromnej sile woli - znowu wchodzący na szczyt.

To historia na film, o ile nie pasjonujący serial! Już teraz bowiem Kubica udowodnił, że nic go nie powstrzyma. Tym samym pokazuje on nie tylko aspirującym kierowcom wyścigowym, że sukces jest możliwy, ale jego przykład stanowi też nadzieję dla osób chorych, cierpiących wskutek wypadków i złego losu - Kubica pokazuje im, że nigdy nie należy się poddawać, tylko zachować wiarę i determinację.

Tym samym jest Robert Kubica prawdziwym, polskim bohaterem - człowiekiem, który nawet przygnieciony przez wielkie nieszczęścia potrafi się podnieść i ruszyć dalej. Z zawrotną prędkością!

Panie Robercie - gorąco wszyscy Panu kibicujemy!

