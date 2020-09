Ochrona praw zwierząt to świetna inwestycja

Dyskusję o koszcie ekonomicznym dbania o ochronę praw zwierząt słyszeć opinie, że to uderzy w interesy polskiego rolnictwa. Nie jest to prawda, wręcz odwrotnie. Ochrona zwierząt to jedna z najlepszych inwestycji w polską wieś, gdyż zwiększy znakomicie jej atrakcyjność jako miejsca przyjaznego światu przyrody. To przełoży się na dziesiątki miliardów zysków z turystyki na obszarach wiejskich. Może być świetnym nowym otwarciem wizerunkowym dla polskiej wsi

Eksport futer to absolutnie mikroskopijne zyski dla gospodarki w porównaniu z wielkim potencjałem turystycznym jaka drzemie w polskiej wsi. Niestety utarło się, że polska wieś może co najwyżej zaoferowania agroturystykę. To nieprawda, agroturystyka jest cenna i ma dalej znakomitą przestrzeń do rozwoju, ale też mamy ogromną masę zabytków właśnie na wsi, które można ożywić i mogą stać się symbolem rozwoju lokalnej gospodarki bez negatywnego aspektu moralnego. Turystyka historyczna nie może ograniczać się do miast. Znakomitym przykładem jest częściowa odbudowa zamku kazimierzowskiego w Inowłodzu. Mamy tam tysiące turystów.

Jest wielki potencjał turystyki sportowej na wsi, która dziś jest zaledwie w fazie szczątkowej rozwoju. A przecież jak wiemy od starożytnych Greków sport to zdrowie. Uprawianie sportu na wsi jest dużo zdrowsze niż wśród spalin miejskich.

Wreszcie mamy świetny potencjał turystyki przyrodniczej – który wymaga inwestycji, ale może pomóc nam odkryć piękno polskiej ziemi. Osobiście uwielbiam pejzaże wiejskie polskich malarzy takich jak Chełmoński czy Brandt. Młoda Polska była wielkim wybuchem zainteresowania wsią, również turystyką w kontekście wsi. Absolutnie powinniśmy do tego wrócić. Jest ogromną szkodą, że tak sztampowo myśli się o polskiej wsi, a to czego właśnie dziś potrzebujemy to powrót do obcowania z przyrodą i szacunku do praw zwierząt.

Globalne koncerny modowe pokazują, że szacunek do praw zwierząt odgrywa coraz większą role w ich działalności. Wrażliwość moralna społeczna się zmienia i jest to coś co cieszy. Bardzo pozytywnym faktem jest, że papież Franciszek tak mocno nawiązuje właśnie do wielkiego dzieła swojego imiennika z Asyżu.

Gdy dziś myślimy o polskim rolnictwie, ale też budowie polskiej marki myślę, że ochrona praw zwierząt jest jednym z najlepszych symbolów zmieniającej się Polski. Powinniśmy mieć ambicję inspirować świat. Wrażliwość na los zwierząt jest nie dość, że mocno zakorzenione w polskiej tradycji, ale też pokazuje Polskę z jak najlepszej strony.

Polska wieś potrzebuje inwestycji by pokazać swój potencjał turystyczny mierzony w dziesiątkach miliardów złotych. Ochrona praw zwierząt to pierwsza i znakomita inwestycja w ten prężny sektor gospodarki jakim jest turystyka na obszarach wiejskich.

Autor: Beata Daszyńska Muzyczka, prezes BGK