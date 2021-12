Czy posłowie zagłosują za podwyżką akcyzy na papierosy i alkohol? Inflacja może pokrzyżować plany rządu

Wciąż ważą się losy podwyżki podatku akcyzowego na alkohol i wyroby tytoniowe, które miałyby zacząć obowiązywać 1 stycznia 2022 roku. W zeszłym tygodniu Senat zagłosował za odrzuceniem podwyżek, ale decydujący głos w tej sprawie będzie miał teraz Sejm, który zatwierdzi bądź odrzuci senacki sprzeciw. Choć rząd ma za sobą większość sejmową, a ustawa ma rządowy rodowód, to sprawa nie jest przesądzona. Wszystkiemu winna inflacja.

Propozycja podwyżki akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe nie była zaskoczeniem, natomiast kontrowersje wzbudził jej kształt, zaproponowany w odniesieniu do papierosów. Okazało się bowiem, że za namową specjalistów, w tym z Ministerstwa Zdrowia, którzy dążą do ograniczenia negatywnych skutków palenia, zdecydowano się podnieść akcyzę jedynie na najtańsze papierosy. Efektem byłoby dążenie do zrównania cen na rynku tańszych dotąd marek papierosów z tzw. wyrobami premium.

Warto zauważyć, że propozycja ta była przeciwna rekomendacji wypracowanej przez Forum Akcyzowe. W czasie konsultacji społecznych firmy z branży akcyzowej zwracały uwagę, że projekt ustawy może preferować część droższych produktów, które zostały wyłączone z przyszłorocznej podwyżki. Podnoszono, że taka forma podwyżki może mieć negatywny wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw. Z kolei pomysłodawcy podwyżki tłumaczyli, że mamy w Polsce wciąż zbyt wiele tanich papierosów, które są przez to zbyt łatwo dostępne np. dla osób młodych, które wciągają się w zgubny nałóg wysupłując pieniądze na tanie papierosy.

Przeciwnicy podnosili z kolei, że najtańszymi wyrobami na rynku są produkty nowatorskie, które są o blisko 4 zł tańsze niż najtańsze papierosy, a skoro konieczna jest podwyżka, to nieuzasadnione jest utrzymanie akcyzy na dotychczasowym poziomie na produkty premium, bo zaburza to uczciwą grę rynkową. Rzeczywiście zaproponowana konstrukcja podwyżki na papierosy oznacza, że dotknie ona tylko tych konsumentów, którzy wybierają tańsze marki, bo tylko one zostały objęte podwyżką.

Aktualnie jednak ważniejszym wyzwaniem dla rządu jest z pewnością walka z inflacją. Niewykluczone, że w obliczu dużej inflacji i wysokich cen, część posłów koalicji rządzącej może nie chcieć zagłosować za podwyżką akcyzy od 1 stycznia 2022 r., zwłaszcza, że rząd zapowiedział wprowadzenie tarczy antyinflacyjnej. Tymczasem według szacunków ekspertów z banków Millenium i PKO BP, podwyżka akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe podbije inflację o dodatkowe 0,25-0,3 pp. w 2022 r.

W obozie Zjednoczonej Prawicy także słychać głosy, które dowodzą, że w przypadku podwyżki akcyzy nie ma jednomyślności. Ustawy w Senacie nie poparł m.in. senator PiS Jan Maria Jackowski, który wskazywał, że osoby lepiej sytuowane mniej odczują podwyżkę tych produktów niż mające skromniejsze dochody i chcące kupować tańsze produkty. Jak mówił senator Jan Maria Jackowski w czasie posiedzenia Senatu: „Skoro celem rządu jest działanie prozdrowotne, to należało jednolite zasady przyjąć do wszelkich podmiotów.”

Zgodnie z propozycją Rady Ministrów akcyza na alkohol ma wzrosnąć w przyszłym roku o 10 proc., a w przypadku papierosów rośnie tzw. minimum akcyzowe dla najtańszych wyrobów do 105 proc. W kolejnych latach podwyżki na alkohol wyniosą 5 proc. a na papierosy10 proc. aż do 2027 roku. W praktyce projekt ten przełożyłby się na zrównanie cen papierosów wszystkich marek w ciągu najbliższych kilku lat.

Mając do wyboru w tej samej cenie samochód marki uchodzącej za premium z autem klasy budżetowej, oczywiste jest, że klient wybierze markę premium. Producenci wyrobów budżetowych w takiej sytuacji nie mają czego szukać na rynku – mówi jeden z przedstawicieli producentów tańszych papierosów, które rząd chce obłożyć wyższą akcyzą.

PR/RO

CZYTAJ TEŻ: Tysiące oszustw internetowych! Miliony złotych strat