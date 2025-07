Dolar na łopatkach!

Drugą połowę roku zaczynamy kolejnymi ciosami w dolara. Pierwszego lipca „zielony” wygląda tak, jakby opuścił gardę i zapomniał, że na forex nie można zrobić sobie przerwy po kiepskim pierwszym półroczu. Notowania EUR/USD przebijają 1,18 USD, a kurs USD/PLN przełamuje 3,60 PLN. Czy popołudniowe dane ze Stanów Zjednoczonych zmienią krajobraz na forex?

Europejski przemysł spowalnia

Wtorkowe dane PMI dla przemysłu, mimo że były odczytami finalnymi, okazały się zaskakujące w poszczególnych przypadkach. Badany indeks przyjmuje wartości od 0 do 100 pkt. Poziomem neutralnym jest 50 pkt. Wszystko, co powyżej sugeruje rozwój, a to, co poniżej – dekoniunkturę. Przemysł strefy euro znalazł się w obszarze recesji. Publikacja 49,5 pkt. była o 0,1 punktu procentowego powyżej prognoz. Jest to konsekwencja odczytów wskazujących na spowolnienie w takich krajach jak Niemcy (49 pkt.) czy Francja (48,1 pkt.). Wśród dzisiejszych publikacji negatywnym zaskoczeniem była ta z Polski, gdzie mimo oczekiwanego wzrostu z 47,1 pkt. do 48 pkt. odnotowano spadek do 44,8 pkt. W innym klimacie prezentują się dane ze Szwajcarii. Helweci zaskoczyli wzrostem z 42,1 pkt. do 49,6 pkt (konsensus 44 pkt.). Zgodnie z oczekiwaniami w strefie dekoniunktury pozostała również Wielka Brytania (47,7 pkt.).

Wynik powyżej 50 pkt. królował w innej części globu. Oprócz nielicznych państw starego kontynentu (Czechy, Hiszpania), w strefie rozwoju znalazły się głównie gospodarki z Azji: Japonia (50,1 pkt.), Indie (58,4 pkt.), Chiny (50,4 pkt.) oraz Australia (50,6 pkt.). Przed nami popołudniowe publikacje z USA, które ostatnio wypadają mieszanie. Indeks PMI zgodnie z oczekiwaniami ma pozostać przy wartości 52 pkt. Inaczej prezentuje się prognoza raportu ISM, któremu Amerykanie zwykli przypisywać większą wagę. Jego główny wskaźnik ma delikatnie wzrosnąć z 48,5 pkt do 48,8 pkt. – pozostanie więc w strefie recesji.

Co dalej z dolarem?

Popołudniowe odczyty z amerykańskiego przemysłu oraz JOLTS (liczba wakatów) wydają się być dziś ostatnią nadzieją na jakiekolwiek umocnienie waluty zza oceanu. Słabość dolara jest widoczna wszem i wobec na forex. Główna para walutowa świata dotarła w południe do poziomu 1,183 USD. Porannemu umocnieniu euro towarzyszyły wstępne odczyty inflacji konsumenckiej ze strefy euro. Indeks HICP zgodnie z konsensusem wzrósł z 1,9 proc. do 2 proc. r/r. Inflacja bazowa HICP pozostała przy 2,3 proc. r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost inflacji konsumenckiej z 0 proc. do 0,3 proc. m/m oraz subindeksu bazowego z 0 proc. do 0,4 proc. r/r. Marsz EUR/USD w kierunku północnym to także słabszy dolar, co związane jest z trwającymi pracami legislacyjnymi nad ustawą podatkową Trumpa. Ta z kolei wiąże się z niepewnością o przyszłe nierównowagi w budżecie Stanów Zjednoczonych. Wiszący nad USA wzrost zadłużenia, połączony z obniżkami stóp przez FED w drugiej połowie 2025 roku, powoduje, że inwestorzy odwracają się od amerykańskiej waluty.

USD/PLN poniżej 3,60 PLN

Spustoszenie na dolarze widać również w relacji do krajowej waluty. Nowy miesiąc zaczynamy z przytupem, przełamując poziom 3,60 PLN. Najniższym poziomem odnotowanym podczas wtorkowej sesji przed południem był 3,585 PLN. Analitycy zastanawiają się, jak długo może potrwać ten swobodny spadek. Przypomnijmy, że ubiegły miesiąc rozpoczynaliśmy poziomem 3,75 PLN, początek marca to równe 4 PLN, a połowa stycznia to nawet 4,20 PLN. Oznacza to, że notowania dolara są na najniższych poziomach nie tylko w tym roku, ale od maja 2018 roku! Kiedy obecny trend może ulec zmianie? Nie wydaje się, aby dzisiejsze odczyty z USA o godzinie 16:00 mogły coś zmienić na trwałe, jednak mogą lokalnie zachwiać notowaniami. Dodatkowo warto bacznie obserwować jutrzejszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych oraz liczne dane z amerykańskiego rynku pracy (raporty o zmianie zatrudnienia, o planowanej liczbie zwolnień), których w tym tygodniu nie zabraknie.

Dawid Górny, analityk walutowy Walutomat.pl

