4 mld zł z emisji obligacji firm po raz kolejny

Już trzeci kwartał z rzędu wartość emisji papierów dłużnych firm na krajowym rynku utrzymała się w okolicach 4 mld zł, wynika ze statystyk Obligacje.pl.

Według naszych obliczeń, w II kwartale przedsiębiorstwa (bez banków i spółek im towarzyszących) przeprowadziły na lokalnym rynku 60 emisji obligacji, z których pozyskały prawie 4,1 mld zł wobec 3,9 mld zł oraz 4 mld zł w dwóch poprzednich kwartałach. Co prawda w rocznym ujęciu wynik ten okazał się słabszy o jedną czwartą, lecz z tą uwagą, że mieliśmy do czynienia z efektem wysokiej bazy, wytworzonej przez spółki z udziałem skarbu państwa (przed rokiem Enea i KGHM uplasowały obligacje warte łącznie 3 mld zł, co stanowiło wówczas ponad połowę całego rynku pierwotnego).

Emisje obligacji przedsiębiorstw na krajowym rynku / autor: materiały prasowe Obligacje.pl

W tym roku nie ma już jednak mowy o zdominowaniu rynkowych statystyk spółkami z udziałem skarbu państwa. By wspomnieć, że w I kwartale Benefit Systems i P4 pozyskały odpowiednio 1 mld zł oraz 700 mln zł, do czego w II kwartale doszedł 1 mld zł od Żabki i 400 mln zł od Kruka, a zaraz na początku III kwartału rozliczona zostanie też emisja Allegro, również na 1 mld zł.

Obok dużych emisji Żabki i Kruka, w II kwartale nie zabrakło też sporych ofert długu deweloperów. Począwszy od zamknięcia publicznej emisji Victorii Dom na 180 mln zł, przez majową transakcję Robyga (150 mln zł), po nowe papiery Domu Development (135 mln zł) oraz Murapolu (100 mln zł). Przy tym wszystkim nie zabrakło też znaczących emisji we wspólnej walucie. By wymienić 30 mln euro dla R.Power (bilateralna transakcja z IFC), 26 mln euro dla CTL Logistics (private debt), czy wreszcie 22,9 mln euro w przypadku 7R (tutaj emisja trafiła już do setki inwestorów).

Narastająco po sześciu miesiącach tego roku łączna wartość przeprowadzonych na krajowym rynku emisji obligacji przedsiębiorstw sięgała 8 mld zł, notując spadek o 9 proc. r/r. Szczególnie w tym wszystkim widoczne było natomiast zmniejszenie aktywności firm na polu prospektowych ofert publicznych, których adresatami – co do zasady – są głównie inwestorzy indywidualni (jednak coraz częściej biorą w nich udział także instytucje). W I półroczu wartość tego typu emisji zamknęła się bowiem w 685 mln zł i była niższa o 26 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku (liczba ofert spadła blisko o połowę, ale były większe niż rok wcześniej). Oznacza to tyle, że udział prospektowych ofert publicznych w całym pierwotnym rynku firmowego długu zmalał do 8,6 proc. z 10,6 proc. rok wcześniej.

Michał Sadrak, Obligacje.pl

