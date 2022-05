Jak osiągnąć lepsze wyniki na giełdzie? Trzeba wygrać Eurowizję

Najnowsze badanie opublikowane przez naukowców z Uniwersytetu Bar-Ilana w Izraelu wykazało, że traderzy z kraju, który wygrał Konkurs Piosenki Eurowizji, odnotowują lepsze wyniki giełdowe

Publikacja The Winner Takes It All: Investor Sentiment and the Eurovision Song Contest wykazała pozytywną zmianę nastrojów inwestorów w zwycięskim kraju, co z kolei zapewniało dodatnią nietypową stopę zwrotu w wysokości około 0,35% w pierwszym dniu obrotu po każdym finale począwszy od 1985 roku.

Z psychologicznego punktu widzenia poziom ekscytacji i euforii związany z wygraną przekłada się na pozytywne nastroje inwestorów, ponieważ jest on wynikiem ogólnego „nastroju społecznego”.

Pozytywne nastroje inwestorów są często związane z optymizmem traderów aktywnych na określonych rynkach. W niektórych przypadkach może to mieć negatywny wpływ na nastawienie danego tradera. Jednak w omawianym badaniu w ciągu 24 godzin po finale corocznego międzynarodowego widowiska konsekwentnie odnotowywano nietypową dodatnią stopę zwrotu.

Przykładowo, zwycięstwo Polski, lub jakiegokolwiek innego kraju, prawdopodobnie zapewni jego obywatelom bardzo potrzebny pozytywny impuls psychologiczny, a co za tym idzie – również i finansowy, ponieważ w poniedziałek po otwarciu giełdy staną się bogatsi.

Pojęcie „nastroju społecznego” (ang. Social Mood) odzwierciedla, w jakim stopniu szeroko zakrojone podejście społeczne, zarówno optymistyczne, jak i pesymistyczne, może wpływać na emocje traderów, a tym samym na rynki. Takie wzrosty nie są zaskakujące, nie ma jednak gwarancji, że pojawią się za każdym razem.

W szczególności, ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie, nastroje społeczne w całej Europie mogą doprowadzić do zwycięstwa tego kraju w najbliższy weekend, nie jest jednak prawdopodobne, aby rynki ukraińskie odnotowały takie same wyniki jak dotychczasowi zwycięzcy.

Kim Cramer Larsson, analityk techniczny Saxo Banku