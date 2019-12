W listopadzie zyski przyniosły ryzykowne fundusze

Inwestorzy, którzy postawili na bardziej ryzykowne fundusze, mogli cieszyć się dobrymi wynikami w listopadzie. Gorzej poradziły sobie fundusze polskich obligacji skarbowych.

To był szósty miesiąc z rzędu, w którym rynek akcji krajów rozwiniętych piął się w górę. Ale w listopadzie zyskiwały także rynki akcji krajów wschodzących. Atrakcyjności dodały im m.in. niższe kursy walut w stosunku euro i dolara, przez co wydały się one tańsze dla inwestorów krajów rozwiniętych. W efekcie indeks MSCI AC World, odzwierciedlający koniunkturę na światowych giełdach, wzrósł o 2,3%, zaś najwięcej zyskał turecki BIST100 (8,6%). Migracja kapitału z rynku obligacji na rynek akcji sprawiła, że wyniki funduszy papierów dłużnych – polskich i zagranicznych – uplasowały się na końcu listopadowego zestawienia. Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych wzrosła do poziomu 1,77%, a polskich do 2,01%.

Na samym szczycie listopadowej tabeli średnich wyników znalazły się fundusze z grupy akcji tureckich. Jest to już czwarty raz z rzędu kiedy fundusze te lądują na skraju miesięcznego zestawienia. Zmienność na tureckim rynku akcji jest nieodłącznym elementem inwestowania w tym kraju.

Zaraz za funduszami akcji tureckich miejsce zajęły fundusze akcji amerykańskich ze średnim wynikiem 4,6%. Najlepszym w tej grupie był fundusz Esaliens Okazji Rynkowych, którego stopa zwrotu za listopad wyniosła 11,6%. Ten fundusz znalazł się w pierwszej trójce najlepszych tego roku (przez pierwsze 11 miesięcy tego roku dał zarobić 38,5%) zaraz za funduszem Skarbiec Spółek Wzrostowych (40,4%) oraz PKO Akcji Rynku Złota (40,3%). Akcje amerykańskie przez większość listopada wspinały się coraz wyżej, ponad swoje historyczne szczyty, szczególnie spółki technologiczne. Indeks NASDAQ urósł w miesiąc o 3,5%, S&P500 o 3,0%, a Dow Jones o 3,1%. W tym roku fundusze akcji amerykańskie przynoszą inwestorom najwyższe stopy zwrotu. Na uwagę zasługują również fundusze akcji krajów europejskich, szczególnie rozwiniętych ale i wschodzących. Wszystkie fundusze z tych dwóch grup osiągnęły w listopadzie dodatnie stopy zwrotu w przedziale 1,4-5,6%.

Sytuacja przedstawiała się nieco gorzej dla akcji globalnych rynków wschodzących. To efekt długo już trwających protestów w Hong Kongu, wielu niewiadomych stojących za terminem chińsko-amerykańskiego porozumienia handlowego, czy umocnieniem się amerykańskiego dolara. Fundusze akcji azjatyckich bez Japonii co prawda osiągnęły dodatnią stopę zwrotu na poziomie średnio 0,8%, lecz wyglądają one blado na tle reszty świata. Gorzej od nich miały się tylko fundusze akcji polskich uniwersalnych, które wzrosły średnio o skromne 0,5%. Przy czym indeks WIG spadł o 1,3%, WIG20 o 2,2%, z kolei sWIG80 wzrósł o 3,6%. Najlepszym funduszem w grupie akcji polskich uniwersalnych okazał się QUERCUS Agresywny, który urósł o 4,8%. Na jego wynik w dużej mierze wpłynęły wzrosty małych i średnich spółek, na które fundusz ma znaczną ekspozycję.

Jeśli chodzi o fundusze dłużne, listopad nie był miesiącem, który sprzyjałby ich wynikom. Większość grup funduszy inwestujących w obligacje znalazła się w dolnej części tabeli, głównie za sprawą zwiększenia apetytu inwestorów na ryzykowne aktywa i odpływie środków z rynku obligacji na rynek akcji. Najgorszymi ze wszystkich funduszy dłużnych okazały się być NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna), PZU Dłużny Rynków Wschodzących oraz Allianz PIMCO Emerging Local Bond, które straciły odpowiednio 1,9%, 1,7% i 1,6% wartości. Najlepszymi były Pekao Obligacji Dolarowych Plus, PKO Papierów Dłużnych USD i Novo Obligacji Przedsiębiorstw z wynikiem odpowiednio 2,8%, 1,6% i 1,4%.

Najgorzej radziły sobie fundusze surowców z segmentu metali szlachetnych, które w listopadzie spadły średnio o -1,9%. Największych spadków doznały fundusze QUERCUS Gold oraz Investor Gold FIZ, które w listopadzie straciły 3,5% wartości. Jedynym funduszem zakwalifikowanym jako fundusz złota z dodatnim wynikiem był Superfund Goldfuture, który zyskał 1,2%. Cena złota w listopadzie spadła o 2,9%.