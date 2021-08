Ewakuowany z Afganistanu był wydalonym przestępcą

Ewakuowany z Kabulu przez duńskie władze 23-letni mężczyzna został w poniedziałek zatrzymany w Kopenhadze w związku z sądowym zakazem wjazdu do Danii. Imigrant został w ubiegłym roku wydalony za kradzież i posiadanie broni

Jak poinformowała duńska policja, mężczyzna przybył w niedzielę samolotem ewakuacyjnym ze 131 innymi osobami. Nie mając dokumentów, podał się za mieszkającego w Danii brata. W Kopenhadze ustalono jednak jego prawdziwą tożsamość.

Okazało się, że 23-latek został 12 lipca ubiegłego roku deportowany przez Stambuł do Afganistanu i ma zakaz powrotu do Danii. Wcześniej został skazany na 3 lata i 11 miesięcy za kradzież i nielegalne posiadanie broni. Według mediów należał do gangu Loyal To Familia.

Mężczyzna decyzją sądu trafił w poniedziałek do aresztu na 24 dni. Jego obrońca tłumaczył, że przybył on do Danii, gdzie ma ojca oraz rodzeństwo, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Fałszywemu imigrantowi grozi do 3 lat więzienia za złamanie zakazu wjazdu do Danii.

Duńskie władze w związku z zajęciem Afganistanu przez talibów wstrzymały do 8 października deportacje do tego kraju.

Do tej pory kilkoma samolotami Dania ewakuowała ok. 650 osób.

PAP/mt

Czytaj też: PSP: Kolejna grupa polskich strażaków już w Grecji