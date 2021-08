Lidl Polska platformą wzrostu dla polskich firm

Regionalne wędliny, wyborne przetwory mleczne i sery, chrupiące pieczywo czy wysokiej jakości mięso od polskich producentów znajdują poczesne miejsce na stołach konsumentów wielu europejskich państw. Platformą dystrybucji rodzimych produktów są sklepy sieci Lidl Polska, należącej do Grupy Lidl, obecnej aż na 29 rynkach świata. Dzięki współpracy z Lidl Polska krajowi producenci w ciągu ostatnich trzech lat wyeksportowali produkty o wartości ponad 9 mld zł. Co ciekawe, aż 3,6 mld zł z tej sumy przypadło na rok 2020, szczególnie trudny z uwagi na wybuch pandemii. Jak widać, nie zdołała ona jednak zatrzymać znakomicie układającej się współpracy Lidl Polska z rodzimymi producentami.

Lidl Polska stawia na rozwój marek własnych, w ramach których stale poszerza swoją ofertę. Wiele nowych pomysłów i receptur proponują sami dostawcy, a Lidl Polska jest otwarty na ich realizację. Sieć promuje polskie produkty także na rynkach zagranicznych, przekonując do nich mieszkańców takich krajów jak Czechy, Słowacja, Rumunia, Litwa, Węgry, Wielka Brytania czy Bułgaria. Marki własne mają swój udział w niemal każdej grupie produktowej. Do najbardziej popularnych należą m.in. nabiał Pilos, wędliny Pikok, świeże owoce i warzywa z Ryneczku Lidla, pieczywo Chrupiące z pieca, środki czystości W5, odzież damska Esmara, ubrania i akcesoria dla maluchów Lupilu, sprzęt SilverCrest i wiele innych.

Przez cały czas pracy nad nowymi produktami Lidl Polska aktywnie wspiera swoich dostawców. To partnerska współpraca. Dla rodzimych przedsiębiorstw to ogromna szansa na rozwój. Tylko w 2020 r. 268 polskich dostawców wyeksportowało swoje produkty w ramach marek własnych Lidla na 26 zagranicznych rynków, na których obecny jest Lidl. Największym uznaniem za granicą pod względem wartościowym cieszyły się polskie wędliny, mięso drobiowe czy żółty ser. Warto podkreślić, że produkty nabiałowe to niezwykle istotna kategoria spożywcza zarówno dla polskich, jak i zagranicznych konsumentów. Lidl Polska od wielu lat współpracuje z Grupą Polmlek, prywatną firmą ze 100-procentowym polskim kapitałem. Dostarcza ona do sklepów Lidl produkty w ramach marki własnej Pilos. Polmlek posiada w swoim portfolio także linię soków, które również dostarcza do sklepów Lidl pod marką Solevita.

Lidl umożliwia polskim producentom ekspansję na rynki zagraniczne. Stała współpraca pomiędzy Lidlem a Grupą Polmlek pozwala skutecznie planować inwestycje, modernizację linii oraz precyzyjnie zarządzać planem produkcyjnym. Na europejskie rynki dostarczamy wysokiej jakości masło, zarówno pod marką Pilos, jak i Polmlek, sery dojrzewające w plastrach i porcjach, mleko UHT oraz linie jogurtów, deserów, serków homogenizowanych, twarogów, serków śmietankowych. To się opłaca. Porównując obroty z roku 2019 do 2020, zanotowaliśmy prawie 22-procentowy wzrost! – mówi Joanna Kołodyńska, dyrektor marketingu w firmie Polmlek.

Konsumenci w Polsce i za granicą doceniają polskie pieczywo, a kajzerka z piekarni Nowel to pod względem ilościowym produkt eksportowy numer jeden. Rodzinna piekarnia Nowel z Legionowa, z niemal 100-letnią tradycją, swoje produkty dostarcza do sklepów Lidl Polska od ponad dekady.

Ostatni rok pokazał nam, jak ważna w prowadzeniu firmy jest długofalowa współpraca z zaufanymi partnerami. Takim partnerem biznesowym od wielu lat jest dla nas Lidl Polska. Cieszymy się, że sieć docenia wysokiej jakości polskie produkty, tworzone przez pasjonatów. Dzięki temu nasze pieczywo, wytwarzane bez konserwantów i ulepszaczy smaku, może trafiać na stoły konsumentów w Polsce oraz na 11 rynkach eksportowych – mówi Michał Zajezierski, wiceprezes Nowel.

Polskie wędliny oraz polski drób to kolejne uznane dobra eksportowe. Sieć Lidl od lat jest także głównym partnerem biznesowym dla firmy Indrol, posiadającej 100 proc. polskiego kapitału.

Regularna, codzienna sprzedaż do sklepów sieci Lidl pozwala nam zagwarantować wysoką jakość produktów, stabilną współpracę z ponad setką polskich, rodzinnych gospodarstw rolnych oraz z wieloma krajowymi dostawcami. Niewątpliwie największą zaletą Lidla jest bardzo silne wspieranie rozwoju producentów krajowych, w tym Indrol, na rynkach krajów Europy. Dzięki temu staliśmy się jednym z największych oraz najnowocześniejszych zakładów produkujących mięso z indyka w Polsce i Europie regularnie – komentuje Paweł Waligórski, właściciel firmy Indrol.

Sieć Lidl Polska podkreśla, że w swojej ofercie posiada ponad 300 produktów spożywczych z oznaczeniem „Produkt polski”. Oznaczenie to pozwala klientom na łatwe zidentyfikowanie na sklepowych półkach artykułów wytworzonych w kraju, z użyciem polskich surowców.

Zgodnie z ustawą produkty opatrzone tą informacją muszą być wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie Polski, z tym że w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości do 25 proc. masy tych produktów, pod warunkiem że składniki takie nie są wytwarzane w kraju. Wybierając żywność z oznaczeniem „Produkt polski”, konsument ma pewność, że została ona wyprodukowana w Polsce, z rodzimych surowców. Przy szerokiej ofercie na sklepowych półkach ma to niebagatelne znaczenie, a w efekcie przyczynia się także do budowania patriotyzmu konsumenckiego i wsparcia sprzedaży polskiej żywności.

Współpraca z polskimi przedsiębiorcami to podstawa naszego biznesu

Chciałbym zacząć od refleksji, że poziom kwalifikacji pracowników w Polsce jest oczywiście bardzo ważny, ale nasze atuty są o wiele większe i wynikają wprost z polskich cech narodowych. Sieć Lidl Polska ma możliwość, by porównać działanie Polaków na tle producentów z innych krajów – i te obserwacje prowadzą nas do konkluzji, że jesteśmy tak ciekawym krajem dla zagranicznych inwestorów, ponieważ oni wiedzą, że Polacy są pracowici, przedsiębiorczy oraz zaangażowani. Mnóstwo projektów, które nie udają się gdzie indziej, w Polsce jest z sukcesem realizowanych.

Co jest ważne dla przedsiębiorców w „Polskim Ładzie”? Ważna jest stabilność i przewidywalność uwarunkowań prawnych.

Przykład – podatek handlowy. On nie był zaskoczeniem, ponieważ w 2016 r. został wprowadzony i zawieszony, a następnie rozpoczęła się na jego temat debata na poziomie UE. Sam podatek nie jest więc niespodzianką, ale mamy także kwestię równości podmiotów wobec tej daniny. Zatem nie tylko stabilność i przewidywalność są ważne, kluczowa jest równość wszystkich podmiotów wobec prawa.

Odnosząc się do pytania o współpracę z lokalnymi firmami w Polsce – jestem bardzo dumny ze współpracy z polskimi przedsiębiorcami, z możliwości promowania rodzimego asortymentu w naszych sklepach.

Dziś generujemy 70 procent obrotu dzięki krajowym produktom. We współpracy z polskimi dostawcami byliśmy w stanie zabezpieczyć potrzeby klientów w czasie pandemicznych barier. Warto podkreślić, że jesteśmy jako Lidl Polska największą platformą eksportu dóbr rolno-spożywczych w naszym kraju. I – co ciekawe – choć zeszły rok był bardzo trudny z uwagi na pandemię, to nie zatrzymał nas w tym rozwoju.

Wielką wartością dla nas jest umożliwianie wzrostu polskim firmom – w samym 2020 r. 268 z nich eksportowało dzięki wsparciu Lidla na 26 zagranicznych rynków. Wartość eksportu polskich producentów przez naszą sieć to ponad 9 mld zł w ostatnich trzech latach.

Włodzimierz Wlaźlak, prezes zarządu Lidl Polska

