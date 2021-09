Podsumowanie wakacji 2021 - czy ten sezon urlopowy różnił się od innych?

Piękna, słoneczna aura, wypoczynek w wielu fantastycznych miejscach w Polsce i miło spędzony czas - tak w skrócie można opisać minione wakacje 2021. Większość osób spędziła ten czas w Polsce. Postanowiliśmy w związku z tym sprawdzić, jak od czerwca do końca sierpnia kształtowały się preferencje turystyczne Polaków i jak pandemia koronawirusa wpłynęła na wybór miejsc, w których chętnie wypoczywaliśmy

Nie da się ukryć, że okres wakacji, był swego rodzaju “stopniowym powrotem do normalności”, po przerwie spowodowanej zachorowaniami na COVID-19. Tradycyjnie, jak co roku, chętnie wypoczywaliśmy nad morzem, w górach, czy nad jeziorami. Na uwagę zasługuje fakt, że prawdziwe tłumy można było spotkać w miejscach i regionach mniej popularnych. Pomimo 75% konieczności zapełnienia wolnych miejsc w obiektach noclegowych, przeżywały one istne oblężenie. Spora część osób w tym czasie zdecydowała się również wykorzystać bon turystyczny, który można aktywować do końca marca 2022 roku.

Postanowiliśmy nieco lepiej przyjrzeć się temu, które kierunki podróży cieszyły się największym zainteresowaniem i jakie koszty ponieśli Polacy, w związku z wypoczynkiem w danej miejscowości. Wszystkie dane pochodzą z portalu Nocowanie.pl i obejmują okres od czerwca do sierpnia 2021 roku.

Podczas wakacji 2021, stronę portalu Nocowanie.pl odwiedziło blisko 10 milionów użytkowników, co miało swoje przełożenie na wygenerowanie ponad 190 milionów odsłon. Turyści wysłali ponad 7 milionów zapytań o nocleg. Wyniki te jasno pokazują, jak duże było zainteresowanie wypoczynkiem w Polsce. Porównując to do roku 2020, można zauważyć, że było zdecydowanie lepiej. Wówczas, w analogicznym okresie, z portalu skorzystało blisko 8 milionów użytkowników, którzy wygenerowali 132 miliony odsłon i wysłali prawie 3 miliony zapytań o nocleg.

Warto podkreślić, że tak duże zainteresowanie urlopem w Polsce wśród turystów, zostało już przez nas przewidziane w prognozach, dotyczących wypoczynku podczas wakacji 2021. Z przeprowadzonego sondażu, wynikało, że wakacje w Polsce spędzi 34,7% ankietowanych (38,2% badanych zdecydowało o pozostaniu w domu). Chęć krajowych podróży deklarowały głównie kobiety (39%) oraz osoby w wieku do 49 lat, a także rodziny z dziećmi (57%). Na urlop w Polsce stawiali też mieszkańcy średnich i większych miast (odpowiednio 42% i 38%) oraz osoby z wyższym wykształceniem (50%).

W związku z niepewną sytuacją na świecie, Polacy postawili na bezpieczne noclegi w kraju – przede wszystkim takie, które informują o wprowadzonych u siebie zasadach bezpieczeństwa.

Morze, góry, czy jeziora - gdzie podczas wakacji najchętniej wypoczywali Polacy?

Odnosząc się do ubiegłego roku, warto podkreślić, że w rankingu najchętniej wybieranych miejsc na wakacyjny wypoczynek, nie zaszły znaczące zmiany. Pomiędzy czerwcem a sierpniem 2021 najchętniej wybieranymi regionami były: Pomorze i Pomorze Zachodnie, które łącznie zebrały nieco ponad 60% wszystkich ogólnych zapytań, kierowanych przez turystów oraz Małopolska (13,5 %). Na czwartym miejscu, podobnie jak przed rokiem, uplasował się Dolny Śląsk (około 7%). Najmniejszym zainteresowaniem turystów cieszyły się województwa: lubuskie, opolskie i łódzkie.

Do najchętniej wybieranych kurortów podczas wakacji na Pomorzu należy zaliczyć: Władysławowo, Łebę, Krynicę Morską oraz Karwię.

W przypadku Pomorza Zachodniego, czołówka najchętniej wybieranych miejscowości, w porównaniu z rokiem poprzednim, praktycznie się nie zmienia. Są to: Mielno, Sarbinowo, Kołobrzeg i Pobierowo.

Nawiązując do przedstawionych danych, można śmiało stwierdzić, że w tym roku przeważał wypoczynek nad morzem - w czołowej dziesiątce najchętniej wybieranych miejscowości, znajdziemy aż 6 kurortów nadmorskich. Najchętniej wybieranymi regionami górskimi były z kolei Tatry i Zakopane, Karkonosze i Karpacz oraz Bieszczady - Polańczyk i Solina, w których większość osób wypoczywała również nad wodą.

Zakopane nie jest jedynym popularnym miejscem na wypoczynek w Małopolsce - turyści chętnie wybierali również takie miejscowości, jak: Szczawnica, Krynica-Zdrój, czy Białka Tatrzańska. To, co rzuca się w oczy, to na pewno odległa pozycja Krakowa, który podobnie, jak przed rokiem, znalazł się na dalszej pozycji.

Jeśli Dolny Śląsk, to oczywiste, że najchętniej wybierane były Karpacz, Szklarska Poręba, czy Kudowa-Zdrój, czy Wrocław. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w roku ubiegłym. Podobnie, jak w przypadku Śląska, w którym przede wszystkim królowały miejscowości, znajdujące się w Beskidzie Śląskim - tj. Wisła, Żywiec, Ustroń, Szczyrk, Brenna.

W których miejscowościach najchętniej wypoczywali Polacy?

Od czerwca do sierpnia 2021, podobnie jak przed rokiem, największym zainteresowaniem turystów cieszyło się Zakopane. Na uwagę na pewno zasługuje fakt, że w pierwszej dwudziestce najpopularniejszych miejscowości podczas wakacji 2021, znajduje się aż 14 miejscowości znad morza. Dominacja tej części Polski jest w tym roku uderzająca. TOP 3 najpopularniejszych miejscowości podczas wakacji 2021 to kolejno: Zakopane, Władysławowo i Łeba.

Wśród dwudziestu najpopularniejszych wakacyjnych miejscowości uplasowały się również: Krynica Morska, Mielno, Kołobrzeg, Karpacz, Sarbinowo, Polańczyk, Solina, Pobierowo, Karwia, Jastarnia, Szczawnica, Ustka, Ustronie Morskie, Szklarska Poręba, Rewal, Międzyzdroje, Gdańsk.

Które kategorie noclegów cieszyły się największym zainteresowaniem turystów?

Nie da się ukryć, że każdy region w Polsce posiada doskonale rozwiniętą bazę noclegową, a co za tym idzie - znajdziemy tu różnorodne kategorie noclegów. Turyści najchętniej wypoczywali w kwaterach i pokojach (39,6%), domkach (25,7%), apartamentach (13%).

Chętnie wybierane były również takie kategorie, jak pensjonaty (9,25%) i wille (3,35%). Ile wydaliśmy na wakacje 2021?

Pomijając kwestie wyżywienia i korzystania z atrakcji w danej miejscowości, warto podkreślić, że średnia cena noclegu w najpopularniejszym regionie, czyli nad morzem, w porównaniu do 2020 roku nie uległa znaczącej zmianie - dalej jest to średnio ponad 50 zł. Najwięcej musieliśmy wydać w Międzyzdrojach, gdzie średnio za nocleg płaci się około 70 złotych. Natomiast wśród najtańszych lokalizacji znalazły się Sarbinowo (nieco ponad 40 zł), Karwia i Władysławowo (około 50 złotych za nocleg).

Podobnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o góry. Średnia cena noclegu w Zakopanem kształtuje się na poziomie około 60 zł. Najdroższe noclegi są w Szczyrku, gdzie trzeba zapłacić nieco ponad 60 złotych. Natomiast najkorzystniej jest wybrać Krościenko nad Dunajcem (40 złotych), Murzasiche (42 złote) lub okolice Jeziora Solińskiego. Średnia cena noclegu w Polańczyku i Solinie to niewiele ponad 45 złotych.

Przedłużamy wakacje!

Warto podkreślić, że sezon wakacyjny 2021 był niezwykły i gorący. Wszystko wskazuje jednak na to, że jeszcze się nie skończył. Sporym zainteresowaniem cieszą się bowiem terminy wrześniowe. Są to przede wszystkim miejscowości, znajdujące w górach - turyści wręcz „szturmują” popularne miejscowości.

Wiele osób specjalnie przełożyło swoje wakacje na czas zaraz po zakończeniu letniego sezonu, by uniknąć tłumów i mieć większy wybór przy rezerwacji noclegu. Jeżeli pomyśleli o tym wcześniej, wtedy na pewno te zamierzenia się udały, jednak pod koniec sierpnia terminy na wrzesień także zaczynają znikać w szybkim tempie. Największe zainteresowanie rezerwacjami przypada właśnie na drugą połowę tego miesiąca.

Podróżnicze zainteresowania Polaków we wrześniu są nieco bardziej zróżnicowane niż w pełni lata. Widzimy bardzo dużą popularność miejscowości położonych w górach, choć turyści mają w planach również jesienny wypoczynek nad morzem.

Nocowanie.pl/KG