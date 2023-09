Jak Polacy spędzili wakacje? Deklaracje a rzeczywistość

Mimo że, jak wynika z badań, 30% Polaków jest jeszcze przed urlopem, to już teraz można podsumować wakacje, a wakacyjne zachowania ilustrują dane OLX

Na ich podstawie można przeanalizować, jak wypoczywali Polacy oraz zastanowić się nad tym, czy obraz tegorocznych wakacji zapowiada stały trend, czy może to moda, która się szybko zmieni.

Deklaracje

Badania realizowane przed rozpoczęciem sezonu pokazywały, że na wakacje wybierał się co czwarty respondent (24%), najczęściej w okresie czerwiec - sierpień (55%). Na wypoczynek planowaliśmy przeznaczyć 3200 złotych, co było kwotą wyższą niż w ubiegłym roku, ale… niższą niż wydatki, które planowaliśmy w 2019 roku. Większość osób planujących urlop wskazywała Polskę i najczęściej było to morze - wybierał się tam prawie co trzeci badany (27,3%).

Polacy planowali też krótszy wypoczynek, bo zaledwie co czwarty z nas może pozwolić sobie na urlop dłuższy niż tydzień częściej niż raz w roku. Najchętniej decydowaliśmy się na noclegi dające dużą swobodę, a równocześnie umożliwiające oszczędności. Potwierdziły to dane z wyszukiwarki OLX, z których wynika, że dużym zainteresowaniem cieszyła się agroturystyka, domki lub większe kwatery oferujące dostęp do kuchni oraz atrakcji dla dzieci.

Najważniejszym wnioskiem z tegorocznych badań dotyczy zmieniającego się modelu spędzania wolnego czasu. Wpływ na to mają na pewno nasze doświadczenia z ostatnich lat. Zainteresowanie agroturystyką czy samodzielnymi domkami to dowód na to, że zaczęliśmy doceniać bliskość natury i niezależność - komentuje Konrad Grygo, analityk biznesowy OLX.

Realizacje

W Polsce zamierzało wypoczywać 86% osób z planujących co najmniej dwudniowe wyjazdy, z czego 54% wyłącznie na terenie kraju. Według danych OLX w top 10 najpopularniejszych wakacyjnych miejscowości znajdowały się: Gdańsk, Zakopane i Łeba. W pierwszej dziesiątce znalazły się też Kołobrzeg czy Sopot. Ale obok popularnych i dobrze znanych turystom lokalizacji coraz częściej pojawiają się mniejsze, np. Skorzęcin, Pobierowo czy Okuninka. Moc wakacyjnego przyciągania ma nie tylko Bałtyk - Sielpia Wielka w województwie świętokrzyskim również znalazła się w czołowej dziesiątce.

Priorytetem była bliskość natury czy możliwość spędzania czasu w większym gronie bliskich i znajomych. Innym istotnym czynnikiem, decydującym o sposobie spędzania urlopu stała się ekonomia, co potwierdza duże zainteresowanie samodzielnymi domkami oraz liczba odpowiedzi na ogłoszenia oferujące tego typu noclegi. W lipcu i sierpniu na jedno ogłoszenie w tej kategorii wysłano średnio ponad 30 zapytań.

Innym wakacyjnym trendem, który nadal rozwija się bardzo dynamicznie, a co potwierdzają dane OLX, jest rosnące zainteresowanie możliwością wypożyczenia kampera. W lipcu tego roku, w stosunku do tego samego okresu w ubiegłym roku, liczba odpowiedzi na tego typu ogłoszenia wzrosła o 50%.

Trendy, czyli o zachowaniach, które zostaną z nami na dłużej

Ostatnie lata pokazują, że podczas wypoczynku coraz częściej cenimy bliskość natury i spokój. Potwierdzają to też badania, z których wynika, że podczas urlopu największą uciążliwością jest hałas, który tworzą inni wczasowicze (38,7%). Stąd też popularność agroturystyki, ale również kempingów, czy też ich bardziej luksusowej wersji - glampingów. Równocześnie aż 71% osób, które planują urlop we własnym zakresie.

Na podstawie naszych obserwacji, ale przede wszystkim danych OLX, możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że samodzielne organizowanie wypoczynku oraz wybór noclegów, które gwarantują nam dużą niezależność, jest już trendem. Myślę też, że nadal będzie się on dynamicznie rozwijał, zwłaszcza że w odpowiedzi na potrzeby turystów stale rośnie liczba miejsc oferujących takie możliwości - mówi Konrad Grygo, analityk biznesowy OLX.

Mat.pras./KG