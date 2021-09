Jakubiak o słowach Michnika: Tak się niszczy naród

Często na ten temat myślę, z jakich pobudek może być budowana taka narracja, że jesteśmy przygłupami, że jesteśmy lekko niedorozwinięci – te Janusze, te Andżeje, te klapki w skarpetkach, ogórki kiszone itd. Otóż, proszę pani tak się niszczy naród. Chodzi o to, żeby naród nie mógł być dumny z tego, że jest narodem. Chodzi o to, żeby zniszczyć jego korzenie i jego godność własną, pozbawić narodu godności. To jest jedyny cel zorganizowanej grupy, która dzisiaj działa na rzecz Niemiec i Rosji. To już wyraźnie widać, tutaj nawet nie ma czego udowadniać – mówi portalowi wPolityce.pl Marek Jakubiak, założyciel Federacji dla Rzeczypospolitej, komentując wypowiedź Adama Michnika na spotkaniu Campus Polska Przyszłości

Próbują nam wmówić, że historia Polski to historia ludzi niewinnych, zawsze niesprawiedliwie krzywdzonych, a wszyscy inni mają Polaków przepraszać, a Polacy mają te hołdy przyjmować i jeszcze domagać się finansowej rekompensaty. To jest złe myślenie, które zawsze wychodzi bokiem — mówił Adam Michnik podczas Campusu Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego. Rusofobia, germanofobia, czechofobia, antysemityzm, to wszystko są gwoździe do pozytywnego myślenia o Polsce, to jest zamykanie polskiego myślenia w ciasnej trudnie głupoty, ciemnoty i prymitywizmu — perorował.

wPolityce/KG