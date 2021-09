Pogrzeb Belmondo – tak się chowa wielkich. Największych! [wideo]

Tak Francuzi żegnają swojego ukochanego aktora Jean-Paula Belmondo. Każdy powinien ten film zobaczyć. Absolutnie każdy… Pełen metafor pisanych pięknym życiem i muzyką Ennio Morricone. Tak chowa się wielkich. Największych! Naród, który wspólnie szanuje swoje autorytety. Naród, który ma swoje wspólne autorytety – napisał na LinkedInie dr Maciej Kawecki, prezes Instytutu Lema

Moim marzeniem było, by móc tak uczcić urodziny Lema. Razem. W najbliższą niedzielę w dniu 100 rocznicy jego urodzin będę miał ogromny zaszczyt wygłosić wykład otwierający festiwal dedykowany jego wielkości – napisał Kawecki.

Prezes Instytutu Lema napisał, że zamiast o „Rządach Algorytmów”, pod wpływem ceremonii pożegnania Belmondo i listu jaki zostawił po sobie – jego ukochany aktor, wykład będzie o Wolności. „Wolności w świecie algorytmów. Tych komputerowych ale też tych ludzkich. To powtarzalne algorytmy tworzone latami podziałów degradują nasz wielki kraj pozbawiając go takich właśnie chwil” – czytamy we wpisie. „Wspólnej celebracji autorytetów, wspólnych wartości, które scalają i budują”.

W niedzielę postarajmy się ten czas uczcić razem. Bez podziałów. Ku czci wielkiego Polaka. Tak jak zrobili to Francuzi wobec swoje wielkiego mistrza – napisał Maciej Kawecki, zapraszając zainteresowanych do Centrum Kongresowego ICE, załączając link do wejściówek na wykład https://cutt.ly/4WZe2wP. Część festiwalu będzie do obejrzenia na żywo na żywo w TVN24 14 września od 9:00. Bez takich wspólnych chwil za parę lat trudno już będzie nazwać nas jednym narodem – podsumował prezes Instytutu Lema.

