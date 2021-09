Mało znana historia Daniela Obajtka, prezesa Orlenu, z czasów szkolnych

Gdy w 1994 roku publikowaliśmy ten tekst nikt nie mógł przypuszczać, że Daniel Obajtek stanie się jedną z najbardziej znanych osób w Polsce. Szefem jednego z największych państwowych koncernów paliwowych a równocześnie tak kontrowersyjną postacią. Wygrzebaliśmy tekst z archiwum Tygodnika. Przenieśmy się do 1994 roku, gdy Obajtek chodził do Technikum Weterynaryjnego w Nowym Targu. Wówczas zainteresowaliśmy się jego problemami – czytamy na portalu 24tp.pl w relacji Tygodnika Podhalańskiego sprzed lat

Daniel Obajtek, uczeń nowotarskiego Technikum Weterynaryjnego, oraz jednocześnie szef Krajowej Rady Młodzieży Samorządów Uczniowskich RP, stara się opanować nerwowy tik. Nabawił się go w ciągu kilku ostatnich miesięcy. W grudniu, przez dusznicę wywołaną zażyciem środków uspokajających został ze szkoły zabrany przez karetkę pogotowia – czytamy w relacji.

Pierwsza decyzja …o skreśleniu Daniela Obajtka z listy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych zapadła na Radzie Pedagogicznej, która odbyła się 10 października ub.r. Wkrótce potem na szkolnej tablicy ogłoszeń wywieszona została lista zarzutów stawianych usuniętemu uczniowi – informował Tygodni Podhalański w 1994 r. Wśród zarzutów znalazły się: szkalowanie dobrego imienia Pana Stanisława Pietrzaka (donos pisemny do dyrektora), używanie pomieszczeń samorządu do celów prywatnych (udzielanie noclegu pijanym absolwentom) oraz niestosowanie się do poleceń dyrektora. […] 16 grudnia Rada Pedagogiczna ponownie jednak zadecydowała o skreśleniu go z listy uczniów.

Jak czytamy na portalu Tygodnika, Dyrektor nowotarskiego Zespołu Szkół Rolniczych, Marian Nowak nie przeczy, że pierwsza decyzja Rady nie spełniała formalnych wymogów. Jednocześnie oburza się na konieczność wydawania w takich wypadkach decyzji administracyjnych.

Dyrektor potwierdził, że się nie zgodził na zebranie, podczas którego mieli być wyłonieni kandydaci do Miejskiej Rady Uczniowskiej przy Radzie Miasta, ze względu na to, że nie miał oficjalnego potwierdzenia, że Daniel został przewodniczącym Krajowej Rady Młodzieży. Niemniej, gdy potwierdziła to obecna przy tym wyborze dziennikarka „Rzeczypospolitej”, przeszkoda zniknęła.

Już jakiś czas temu komentując kolejne „grube” zarzuty mediów wobec prezesa PKN Orlen, mówiliśmy, że tylko czekać, aż dziennikarze sięgną do czasów szkolnych Daniela Obajtka i zarzucą mu palenie papierosów w szkolnej toalecie. Choć wydawało się to absurdalne - jak widać - wystarczyło poczekać.

Z drugiej strony, skoro wobec menedżera zarządzającego z sukcesami polskim koncernem multienergetycznym wysuwa się zastrzeżenia ze szkolnego dzienniczka - to raczej przemawia na korzyść jego obecnych działań biznesowych. Polecamy zatem prezesowi Obajtkowi wkleić tekst z Tygodnika Podhalańskiego do pamiętnika ze szkolnych lat. Tuż obok uwagi za brak obuwia zmiennego.

