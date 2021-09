Szczyt ABSL: BŚ przygotuje raport o inwestycjach w Pomorskim

W maju 2022 r. ma być gotowy raport Banku Światowego, zlecony przez władze samorządu województwa pomorskiego, dotyczący wpływu inwestycji zagranicznych na rozwój regionu Pomorza - poinformowano podczas rozpoczętego we wtorek w Trójmieście 12. kongresu związku branżowego ABSL

Analiza wykonana przez Bank Światowy ma pokazać wpływ realizowanych przez Invest in Pomerania (inicjatywa non-profit, koordynowana przez Agencję Rozwoju Pomorza - PAP) działań polegających na pozyskiwaniu zagranicznych inwestorów. Raport ma zawierać konkretne rekomendacje dotyczące rozwoju gospodarczego Pomorza w zakresie przyciągania inwestycji zagranicznych.

Nasz nowy projekt z województwem pomorskim jest unikalnym zadaniem, ponieważ niewiele regionalnych agencji promocji inwestycji wykazało się taką odwagą, aby skrupulatnie ocenić wpływ ich działań na przyciąganie inwestycji - powiedział na konferencji prasowej podczas ABSL Summit 2021 przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie Marcus Heinz.

Wyjaśniono, że raport zaprezentuje np. listę 4-6 propozycji sektorów docelowych „gotowych do promocji” oraz elementy składające się na konkurencyjność województwa pomorskiego w tych sektorach.

W ramach badania Bank Światowy przeprowadzi wywiady z kluczowymi interesariuszami, inwestorami oraz lokalnymi przedsiębiorcami.

Wicemarszałek pomorski Leszek Bonna przypomniał, że pierwsze tego typu badanie przeprowadziły w 2010 r. PwC oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Przygotowany przez obie instytucje dokument pn. „Analiza atrakcyjności inwestycyjnej województwa pomorskiego” stał się wówczas podstawą do opracowania strategii przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz bodźcem do powołania Invest in Pomerania.

ABSL Summit to jedno z największych wydarzeń biznesowych w Europie Środkowej. Tematem przewodnim tegorocznego kongresu jest zrównoważona przyszłość. W ciągu dwóch dni wystąpi ok. 90 prelegentów ze świata biznesu, ekonomii oraz samorządów.

Kongres jest organizowany przez ABSL (Association of Business Services Leaders) - Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych - reprezentujący sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Zrzesza 220 największych firm, zatrudniających ok. 355 tys. osób. Większość w ABSL stanowią przedsiębiorstwa z listy 500 największych firm na świecie.

PAP/mt

