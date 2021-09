Czynniki ESG - zrównoważony wzrost biznesu

W trakcie XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu, które odbywało się pod hasłem „Europa w poszukiwaniu przywództwa” spotkało się ponad 3 tys. osób, w tym przedstawiciele polskiego rządu i goście z zagranicy. Jednym z ważnych tematów poruszanych w Karpaczu były kwestie związane z ESG, czyli odpowiedzialnym podejściem biznesu do środowiska, społeczeństwa i zarządzania

Eksperci byli zgodni, ESG to trend, przed którym nie ma już odwrotu. Tego od firm oczekują inwestorzy, pracownicy i konsumenci. Ci, którzy nie będą ESG, znikną z rynku.

Z ESG jest dziś jak z szałem na biznes internetowy w początku tego stulecia. Wtedy sama zapowiedź, że firma będzie działała w sieci, powodowało wzrost jej wyceny i zainteresowania ze strony inwestorów, klientów. Ale to, czy firma osiągnie dobre wyniki, stanowi splot bardzo wielu czynników. Można przestrzegać wszystkich zasad ESG, ale jeżeli ktoś będzie oferował klientom nieatrakcyjny produkt, rynku nie zawojuje. Mimo to rzeczywiście wiele dziś wskazuje, że firmom, które stosują kryteria ESG, będzie na rynku łatwiej - zauważyła Dorota Macieja, członek zarządu PZU Życie SA.

Paneliści podkreślali, że wdrażanie kryteriów ESG przynosi realne korzyści dla firm, inwestorów i konsumentów.

Te firmy, które poradzą sobie ze strategicznym adresowaniem takiego wyzwania, a zarazem ogromną szansą, wygrają. Raz, że pojawią się inwestycje, a dwa, że za chwilę, jeśli firmy nie będą w stanie wykazać się tego rodzaju działalnością, to będzie to wpływało na budowanie ich wartości. Nie było jeszcze takich czasów. Patrzę na to wszystko z wielką nadzieją - mówiła Irena Pichola, partner i lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej Deloitte Advisory.

Wojciech Hann, prezes Banku Ochrony Środowiska, przypomniał, że jesteśmy świadkami wielkiego i nieodwracalnego procesu wchodzenia światowego i polskiego biznesu w odpowiedzialność środowiskową, społeczną oraz pod względem zarządzania firmą.

Od tego nie ma już odwrotu. Kto dzisiaj nie pójdzie w kierunku ESG, tego za chwilę nie będzie albo będzie w drugiej lub trzeciej biznesowej lidze. To nie jest pytanie o to, ile to kosztuje, ale co na rynku łatwiej - zauważyła Dorota Macieja z zarządu PZU Życie.

Od tego nie ma już odwrotu. Kto dzisiaj nie pójdzie w kierunku ESG, tego za chwilę nie będzie albo będzie w drugiej lub trzeciej biznesowej lidze. To nie jest pytanie o to, ile to kosztuje, ale co będzie jeśli tego nie zrobimy - mówił Hann dodając, że nadszedł już czas na analizę najlepszych praktyk w kwestii ESG.

O tym, jak jeden z liderów w handlu detalicznym zmieniał się w związku z nowymi wyzwaniami, opowiadała Anna Grabowska, wiceprezes ds. komercyjnych Żabka Polska.

Dokonaliśmy transformacji, bo musieliśmy zmienić się dla klientów. Następnie przeszliśmy przez cyfryzację i dopiero w tej chwili jesteśmy w stanie wziąć większą odpowiedzialność za sprawy, które są ważne globalnie, za ESG. Chcemy to robić w taki sposób, który jest autentyczny i który jest zintegrowany z naszą strategią biznesową. To już nie jest pytanie czy, ale jak - mówiła Grabowska.

O tym, że ESG po prostu się firmom opłaca, mówił Piotr Dmuchowski z HSBC w Polsce.

Ponad 60 proc. badań, przeprowadzanych w ostatnich latach, wskazuje na pozytywną korelację między podejściem firmy do ESG a jej wynikami finansowymi. Co ważne, ta korelacja staje się bardziej wyraźna w długim terminie - podkreślał Dmuchowski. Najwięksi rynkowi gracze, tacy jak PZU czy Allegro, nie ukrywali ambitnych celów i tego, że chcą zmieniać rynek i edukować konsumentów oraz partnerów biznesowych. Uczymy sprzedawców, jak zapakować towar w sposób zrównoważony czy jak segregować odpady. Wkrótce zacznie funkcjonować centrum logistyczne, które pozwala nam na większą kontrolę nad tym, jak pakowany i dostarczany jest towar - mówiła Marta Mikliszańska z Allegro. Zgodnie z nową strategią Grupy PZU na lata 2021-2024, chcemy m.in. osiągnąć neutralność klimatyczną, zweryfikować pod kątem stosowania zasad ESG ponad połowę swoich największych korporacyjnych klientów, zachęcać klientów do przechodzenia na OZE oraz promować transport niskoemisyjny poprzez odpowiednią ofertę ubezpieczeniową - dodawała Dorota Macieja z PZU Życie SA.

Przedstawicielka ubezpieczeniowego giganta przypomniała, że od ESG nie ma odwrotu, bo takiej strategii od firm oczekują także konsumenci. Młodzi ludzie są w stanie poświęcić część swoich zysków w imię odpowiedzialnego inwestowania i korzyści związanych z wartościami, które są dla nich ważne.

