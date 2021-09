Kryzys paliwowy w W. Brytanii! Rząd rozważa użycie wojska

Afera wokół Dominica Cummingsa, głównego doradcy brytyjskiego premiera Borisa Johnsona, została w dużej mierze naciągnięta przez gazetę "The Guardian", a jeden ze świadków twierdzących, że widział Cummingsa, przyznał, iż zrobił to dla żartu, ujawnił w niedzielę "Mail on Sunday"