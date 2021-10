We Włoszech od pięciu tygodni spada liczba nowych zakażeń [mapka]

We Włoszech od pięciu tygodni notuje się spadek liczby nowych przypadków zakażeń koronawirusem - poinformowała w najnowszym raporcie w czwartek medyczna fundacja Gimbe, prowadząca monitoring epidemii w kraju. Zarejestrowano mniej hospitalizacji i zgonów na Covid-19. Najprawdopodobniej malejąca liczba nowych infekcji i zachorowań jest związana z dużym odsetkiem zaszczepionej populacji, wynosi on 70 proc.

W raporcie z minionego tygodnia podano, że liczba nowych stwierdzonych infekcji koronawirusem spadła z ponad 23 tysięcy do 21 tys., czyli o 9 procent w porównaniu z poprzednimi siedmioma dniami.

Ale przede wszystkim, jak się zauważa, o ponad 19 procent spadła liczba zgonów. W ciągu ostatniego tygodnia zmarło 311 osób; w poprzednim - 386.

W szpitalach jest coraz mniej pacjentów z Covid-19. Liczba zajętych łóżek na intensywnej terapii spadła o prawie 6 procent.

W żadnym z włoskich regionów nie został przekroczony pułap zajętych miejsc na oddziałach covidowych, wynoszący na reanimacji 10 procent.

W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 39 zgonach na Covid-19 i ponad 3200 nowych zakażeniach.

Według danych z organizacji Our World in Data liczba osób w pełni zaszczepionych we Włoszech przekroczyła 69,6 proc.

