Rzecznik MZ: Cztery województwa na fali wznoszącej zakażeń

Jedynie cztery województwa w tej chwili pozostają na fali wznoszącej zachorowań na COVID-19, ale ta dynamika wzrostów zdecydowanie opada - powiedział w poniedziałek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz mówił w czasie poniedziałkowej konferencji prasowej w resorcie o sytuacji epidemicznej.

„Każdy dzień to jest spadek liczby zakażeń (koronawirusem - PAP) . One się wahają w granicach 10 proc., dzisiaj to jest w granicach 14 proc. spadku, porównując poniedziałek do poniedziałku. Porównując całe tygodnie, jesteśmy na poziomie 5 procentowego spadku” - poinformował Andrusiewicz.

„Widzimy, że jedynie cztery województwa w tej chwili pozostają na fali wznoszącej, ale ta dynamika wzrostów zdecydowanie opada. Mówię tu o woj. lubuskim, które dzisiaj ma największą dynamikę, ale największa dynamika to jest dynamika 7-procentowa. Jeszcze niedawno mierzyliśmy się z dynamiką 50-60 procentową” - dodał.

Wskazał, że oprócz Lubuskiego wzrosty są odnotowywane w woj. opolskim - 2 proc., w woj. dolnośląskim i woj. wielkopolskim - jednoprocentowe.

„Pozostałe województwa odnotowują tydzień do tygodnia spadki” - zapewnił. Zauważył, że sytuacja ta przekłada się na obłożenie szpitali.

Wojciech Andrusiewicz powiedział, że w części województw - poza woj. lubelskim i podlaskim - „zdaje się przechodzić przez ten szczyt hospitalizacji”.

„Ponieważ mamy w tej chwili sześć województw w kraju oprócz Podlaskiego, oprócz Lubelskiego - to jest woj. podkarpackie, woj. mazowieckie, woj. małopolskie, woj. zachodniopomorskie, które w ostatnim tygodniu miały ujemny bilans łóżkowy tzn. te łóżka covidowe się zwolniły bilansując tydzień do tygodnia” - przekazał Andrusiewicz. W jego ocenie wzrosty w części województw zdają się zmierzać ku końcowi.

Rzecznik resortu zdrowia podkreślił, że należy przygotowywać się do nadejścia piątej fali koronawirusa związanej z wariantem omikron.

„To, co na pewno w pewien sposób może cieszyć to, że pierwszy raz w ostatnich tygodniach wskaźnik R spadł do poziomu poniżej jedności. To bardzo cenna informacja, ten wskaźnik dzisiaj wynosi 99 setnych” - podał. Wyjaśnił, że jeśli współczynnik reprodukcji R przekracza wartość 1. oznacza, że jedna zakażona osoba zakaża co najmniej jedną inną osobę.

Badania potwierdziły 11 379 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 29 osób z COVID-19 – podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano w szpitalach 31 319 łóżek i 2845 respiratorów. Hospitalizowanych jest 24 051 chorych, w tym 2152 podłączonych do respiratorów.

PAP/kp