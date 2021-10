Solidarność broni Turowa w Luksemburgu! Zasieki wokół TSUE

W piątek przed siedzibą Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu rozpoczęła się manifestacja związkowców z NSZZ „Solidarność”. To protest przeciwko postanowieniom Trybunału w sprawie kopalni węgla brunatnego Turów. TSUE zachowuje się jakby działał w Korei Północnej - czytamy na portalu wPolityce.pl. Nie pozwolimy na zamknięcie tysięcy miejsc pracy i pozbawienie energii elektrycznej milionów Polaków - mówi przewodniczący Solidarności Piotr Duda

Związkowcy w żółtych kamizelkach z nadrukami „Hands off Turów” (Ręce precz od Turowa) i transparentami „Wczoraj Moskwa dziś Bruksela suwerenność nam zabiera” w rozdawanych ulotkach tłumaczą, że w wyniku jednoosobowej absolutnie bezdusznej decyzji TSUE o zamknięciu kopalni Turów stajemy w obliczu utraty setek tysięcy miejsc pracy, paraliżu całego regionu, wepchnięcia nas i naszych rodzin w nędzę energetyczną. Nigdy nie pozwolimy się traktować jak polityczni zakładnicy. Jesteśmy zmuszeni bronić naszych praw i miejsc pracy w każdy dostępny dla nas sposób. Stąd ten protest.

Górnicza Solidarność w Luksemburgu. Zasieki i wóz opancerzony bronią TSUE / autor: Anna Zalewska/Twitter

Chcemy przekazać TSUE bardzo prostą wiadomość: tu nie jest Korea Północna. A TSUE postępuje tak, jakby działał w Korei Północnej - jednoosobowo podejmuje decyzje, skazując ludzi na śmierć – powiedział PAP Wojciech Ilnicki, szef Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” KWB Turów, jeden z organizatorów manifestacji.

Władze Luksemburga ustaliły limit uczestników manifestacji na 2 tys. osób.

Drut kolczasty

Część protestujących dotarła do Luksemburga już w czwartek, a tam, w rejonie TSUE, zastały ich zasieki, drut kolczasty i opancerzone pojazdy. Takie same zabezpieczenia pojawiły się w rejonie ambasady Czech.

Tak o to wygląda „wolna Europa”. Drut kolczasty czeka na legalną manifestację Solidarności i Narodowców. Lewacki liberalizm w praktyce. Wyobrażają sobie Państwo jaki by był wrzask w Europie gdyby Polski rząd rozłożył drut kolczasty na manifestację opozycji? – wskazał poseł PiS Kazimierz Smoliński.

Jakbyśmy byli na granicy z Białorusią

Jak na granicy z Białorusią – tak w rozmowie z PAP podsumował zasieki i płoty, ustawione w dzielnicy Kirchberg, gdzie znajdują się siedziby instytucji unijnych, przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

Wygląda to tak jakbyśmy byli na granicy z Białorusią. Petycji nie odbierają. Wczoraj umówiliśmy się, że odbiorą petycję. Zostawiliśmy ją więc w tym płocie, który bardziej przydałby się na naszej granicy z Białorusią. Można by go pożyczyć. Przydałby się – powiedział PAP przewodniczący „S” Piotr Duda.

Tak nas traktują. Najpierw podejmują jednoosobowo decyzje de facto o likwidacji tysięcy miejsc pracy, a później tchórze nie chcą wyjść odebrać petycji. Zostawiliśmy im petycję i zabezpieczenie zamknięcia tego Trybunału Niesprawiedliwości - dodał Duda.