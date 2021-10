Czy warto iść na wojnę o podatek cyfrowy? Te dane pokazują, że to gra o duża stawkę

W dzisiejszym cyfrowym świecie tzw. „big techy” zdobyły niejako pozycję monopolistyczną i czerpią z tego olbrzymie korzyści. Wydawać by się mogło, że proporcjonalnie do wyników będą dokładać się podatkami do gospodarek państw, w których działają, np. Polski. Nic bardziej mylnego. Według najnowszych danych Ministerstwa Finansów firmy takie jak Facebook czy Google mimo osiągania ogromnych zysków, skutecznie unikają płacenia wysokich podatków

Wielka czwórkę gigantów technologicznych na świecie, zwanej GAFA, reprezentują Google, Amazon, Facebook i Apple. Z tej grupy tylko jedna firma znalazła się w pierwszej dziesiątce największych płatników podatku CIT z branży ICT. To Amazon z wynikiem 44,5 mln złotych. Warto zaznaczyć, że zapłacony podatek jest nadal pięciokrotnie mniejszy niż wynik konkurenta z polskiego rynku, czyli Allegro. Google i Facebook znaleźli się na dalszych pozycjach z wpłatami kolejno na poziomie 18 mln zł i 5,6 mln zł.

Z raportu Ministerstwa Finansów wynika, że najwięcej podatków na rzecz państwa polskiego płacą firmy telekomunikacyjne. W 2020 r. ponad 296 mln złotych podatku CIT zapłacił Play, a trzecie miejsce zajął kolejny operator, Polkomtel (Plus) z kwotą 196,5 mln zł. Drugie miejsce zajęła firma Allegro (232,7 mln zł). Jeśli mowa o branży telekomunikacyjnej to sporą kwotę na rzecz polskiego budżetu zostawił także inny podmiot działający w tym obszarze – firma Huawei. Chiński dostawca urządzeń do budowy sieci telekomunikacyjnych zapłacił w 2020 r. 30,5 mln, co daje mu 10. miejsce na liście. Co ciekawe, główni konkurenci chińskiego giganta, firmy Ericsson i Nokia nie zapłaciły podatku w ogóle.

Niepłacenie podatków przez big techy nie jest tylko problemem Polski. Około 240 mld dolarów rocznie tracą rządy państw na unikaniu podatków przez globalne koncerny – to dane Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Zdaniem sieci Tax Justice Network ta kwota jest jednak zaniżona – zadaniem tej organizacji należy raczej mówić o ponad 0,5 bln dolarów.

Z wyzwaniem tym państwa walczą już od kilku lat. Eksperci przekonują, że tylko globalne podatki cyfrowe mogą pomóc skutecznie uporać się z rajami podatkowymi i nieuczciwie rozliczającymi się firmami technologicznymi. Państwa unijne kilka lat dyskutowały nad wprowadzenie wspólnego podatku. Do tej pory nie udało się jednak osiągnąć porozumienia, m.in. dlatego że niektóre z nich obawiały się działań odwetowych i nacisków ze strony USA, gdzie technologiczni giganci mają swoją siedzibę. Część z nich zdecydowała się wprowadzić podatek na własną rękę, by chwilę potem się wycofać jak np. Francja.

W ostatnich dniach temat podatku cyfrowego ruszył jednak mocno do przodu. 8 października wydano oświadczenie krajów skupionych w ramach Zespołu Roboczego G-20/OECD BEPS. Dokument bazuje na dwóch założeniach, które pomogą zmusić międzynarodowe koncerny do płacenia podatków tam, gdzie osiągają zyski.

Pierwsze uzgodnienie zakłada bowiem, że korporacje powyżej 20 mld euro rocznie będą musiały płacić podatki w miejscu sprzedaży towaru lub usługi. Podatek miałby wynosić 25% zysków powyżej tych uzyskanych w wyniku 10% marży. Drugim założeniem porozumienia jest wprowadzenie minimalnej stawki CIT na poziomie 15 proc. dla przedsiębiorstw generujących co najmniej 750 min euro rocznych przychodów. Dokument musi jeszcze znaleźć potwierdzenie u liderów G-20 podczas planowanego na 30-31 października spotkania w Rzymie.

Czy reforma zaproponowana przez OECD odniesie sukces? Trudno teraz przewidywać. Na pewno ukróci ucieczki do rajów podatków, gdy podatki wszędzie będą takie same. Zdaniem ekspertów Polska mogłaby też dużo zyska na światowej reformie systemu podatkowego wypracowanej w ramach OECD.

mw

CZYTAJ TEŻ: CPK: Kolejny ważny krok do rozpoczęcia budowy

CZYTAJ TEŻ: Polacy chcą konstytucji ponad prawem unijnym!