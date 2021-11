Wirusolog: Niemcom grozi kolejnych 100 tys. zgonów

Wirusolog Christian Drosten ostrzega przed dalszą eskalacją sytuacji związanej z rozwojem pandemii. „To naprawdę sytuacja nadzwyczajna” – zaznacza Drosten i podkreśla, że jeśli natychmiast nie zostaną podjęte bardziej rygorystyczne środki, Niemcy staną w obliczu co najmniej 100 tys. kolejnych zgonów.

„Bez podjęcia ostrzejszych środków bezpieczeństwa grozi nam wiele ofiar” – uważa Drosten i dodaje, że „same testy nie były w stanie przełamać czwartej fali”. Uważa, że należy rozważyć wprowadzenie na nowo ograniczeń w kontaktach, by kontrolować aktywność infekcji. W Niemczech wciąż zbyt wiele osób pozostaje niezaszczepionych.

Drosten zauważa, na podstawie przebiegu dotychczasowych fal zachorowań, że zmiana zachowania społeczeństwa przyczynia się do zmniejszenia zachorowalności. „Jeśli ludzie zmieniają swoje zachowanie i poważniej traktują zagrożenie, ma to wpływ na poprawę sytuacji.” Jak podkreśla, obecnie sytuacja covidowa jest gorsza niż rok temu. „Wariant Delta szybko zamienia zaszczepione osoby w nosicieli. Jednocześnie ludzie ci poruszali się stosunkowo swobodnie w społeczeństwie. W ten sposób wirus trafia do niezaszczepionych w formie poważnych przypadków” – wyjaśnia.