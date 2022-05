Apel środowisk młodzieżowych z Polski do Norwegów! Chodzi o sprzedaż gazu

Uczestnicy Ogólnopolskiego Kongresu Dialogu Młodzieżowego zainicjowali apel organizacji młodzieżowych z Polski do środowisk młodzieżowych w Norwegii i norweskich mediów, by podjęły działania, które mogłyby doprowadzić do decyzji norweskiego rządu o przeznaczeniu nadmiarowych zysków ze sprzedaży gazu i ropy na pomoc Ukrainie

Portal wPolityce.pl dotarł do treści tego apelu.

Od 24 lutego 2022 roku wszyscy żyjemy w rzeczywistości trwającej wojny na Ukrainie, wywołanej brutalną agresją Rosji, która nagminnie popełnia zbrodnie wojenne mordując niewinnych ludzi. Podobnie jak Wy, jesteśmy reprezentantami młodego pokolenia, które o wojnie tak blisko naszej granicy dowiadywało się w szkole lub słyszało jedynie w opowieściach naszych dziadków. Od kiedy jednak u naszych wschodnich sąsiadów wybuchła wojna, a miliony mieszkańców Ukrainy znalazły w Polsce bezpieczne schronienie, uświadomiliśmy sobie, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze — czytamy we wspomnianym apelu. Teraz już wszyscy – zarówno młodzi obywatele Europy, w tym także Polski i Norwegii, musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Czy chcemy się zapisać na kartach historii tylko jako obojętni?! Mamy przecież wpływ na to, aby świat wolności, który tworzyli dla nas nasi dziadkowie oraz rodzice, nie został brutalnie zniszczony — dodają inicjatorzy apelu.

Przypominają wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego z Ogólnopolskiego Kongresu Dialogu Młodzieżowego w Warszawie ws. „podzielenia się ponadwymiarowymi zyskami Norwegii z Ukrainą”. Na końcu tekstu apelu organizacje młodzieżowe z Polski zwracają się do swoich kolegów i koleżanek z Norwegii, by podjęli działania w sprawie urzeczywistnienia propozycji premiera Morawieckiego.

Dzisiaj wszyscy stajemy wobec dziejowych decyzji. Takie podejmują ci, którym powierzyliśmy demokratyczną władzę w naszych państwach. Właśnie dlatego zwracamy się do Was, młodzi Przyjaciele z Norwegii, z apelem o podjęcie działań mających na celu przeznaczenie części tych wielkich, dodatkowych zysków finansowych na rzecz wolnej i demokratycznej Ukrainy. Zachęcajcie polityków z Waszego kraju - przede wszystkim Rząd Norwegii do tego, aby przekierowali nadmiarowe zyski ze sprzedaży norweskich surowców właśnie na pomoc Ukrainie, która dzisiaj bardzo tego potrzebuje! Wasz głos może być słyszalny i decydujący - to również w Waszych rękach jest dzisiaj los całego wolnego świata! Pomyślmy o innych, zanim historia zatoczy koło! Ten ważny gest i wywierana przez Was presja, aby jeszcze bardziej pomóc Ukrainie, nigdy nie zostanie zapomniana przez pokolenia, a może zadecydować o losach trwającej brutalnej wojny.

