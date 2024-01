Protest Wolnych Polaków w centrum stolicy

Organizowany przez Prawo i Sprawiedliwość Protest Wolnych Polaków wzbudził ogromne zainteresowanie ludzi, oburzonych działaniami rządu Donalda Tuska. Na platformie X fraza „Protest Wolnych Polaków” jest obecnie na drugim miejscu w trendach popularności.

W mediach społecznościowych pojawia się lawina zdjęć i nagrań, dokumentujących podróż uczestników Protestu Wolnych Polaków do Warszawy. Niektóre relacje powiadamiają o niespotykanie częstych kontrolach na drogach – relację na żywo z demonstracji przed siedzibą Sejmu prowadzi portal wPolityce.pl.

W relacji na żywo Przed Sejmem wielki Protest Wolnych Polaków! Ludzie z całej Polski manifestują sprzeciw wobec działań rządu Tuska. RELACJA portal pisze: Rząd Donalda Tuska musi niezwykle mocno obawiać się Protestu Wolnych Polaków, jeśli służby policyjne nagminnie przeprowadzają kontrole autobusów, wiozących demonstrantów z całej Polski do Warszawy.

Organizowany przez Prawo i Sprawiedliwość „Protest Wolnych Polaków” rozpoczął się w czwartek po godz. 16 przed Sejmem. Według prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego manifestacja odbywa się „w obronie wolności słowa, mediów i demokracji”.

Jak informowali wcześniej organizatorzy, podczas manifestacji głos zabiorą m.in. lider PiS Jarosław Kaczyński, były premier Mateusz Morawiecki i szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

Wśród tłumu widać wiele flag narodowych oraz transparenty z logo „Solidarności”. Zebrani skandują m.in.: „Wolna Polska”, „Tusk do celi, nie do Brukseli” oraz „Wolne media, wolne sądy, wolni ludzie”. Na transparentach widać hasła: „Protest Wolnych Polaków”, „Tyrania bezprawia”, „Zamknąć łapówkarzy, uwolnić bohaterów”, „Ruda wrona orła nie pokona” i „Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz„.

O godz. 18 uczestnicy protestu sprzed Sejmu przejdą w „Marszu Wolnych Polaków” na Plac Powstańców przed siedzibę TVP.

„Protest Wolnych Polaków” ma charakter pokojowy. Zdajemy sobie sprawę, że może dojść do prowokacji - mówił w czwartek szef klubu PiS, wiceprezes partii Mariusz Błaszczak. Mariusz Błaszczak podkreślał, że odbywać się on przeciw łamaniu prawa i „wprowadzaniu reguł rodem z czasów stanu wojennego”, którymi - jak wskazywał - było wyłączenie sygnału Telewizji Polskiej.

Posłowie PiS Rafał Bochenek (2L), Mariusz Błaszczak (C), Marlena Maląg (3L) i Marek Suski (P) podczas briefingu prasowego w Warszawie / autor: PAP/Leszek Guz

Jak podkreślał polityk, „protest ma charakter pokojowy”.

„Dziwi nas ta atmosfera wyrażająca się postawieniem barierek wokół Sejmu. To są - jak rozumiem - te uśmiechnięte barierki, w odróżnieniu od tych, które były wcześniej. Dziwi mnie to, że ograniczono czas pracy w Sejmie do godz. 14. To wszystko potęguje atmosferę niepewności. To potęguje napięcie” - powiedział.

„Zdajemy sobie sprawę z tego, że może dojść do prowokacji” - wskazywał wiceprezes PiS.