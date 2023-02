Brytyjska gospodarka wpadnie w recesję? Prognozy ekspertów

Gospodarka Wielkiej Brytanii minimalne uniknęła recesji w drugiej połowie 2022 roku, bo w ostatnim kwartale PKB wprawdzie nie wzrósł, ale też nie spadł - podał w piątek brytyjski urząd statystyczny ONS. W całym 2022 roku gospodarka urosła natomiast o 4 proc.

Ponieważ w trzecim kwartale zeszłego roku brytyjska gospodarka skurczyła się o 0,2 proc., jakikolwiek spadek PKB także w następnym oznaczałby już recesję, bo progiem wyznaczającym ją są dwa kolejne kwartały na minusie. Ale jak zaznacza ONS, to dopiero pierwszy odczyt PKB i jego wartość może być jeszcze skorygowana w górę lub w dół.

O ile sam fakt uniknięcia jak na razie recesji - której jeszcze niedawno powszechnie się spodziewano - jest optymistyczny, powodem do niepokoju jest spory, wynoszący 0,5 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, spadek PKB w grudniu, do czego w głównej mierze przyczyniły się liczne odbywające się wówczas strajki.