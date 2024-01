Skąd ten wzrost? Inflacja zaskoczyła analityków

Roczna stopa inflacji w Wielkiej Brytanii wzrosła w grudniu zeszłego roku do 4,0 proc. - podał w środę urząd statystyczny ONS. To pierwszy przypadek od 10 miesięcy, by inflacja wzrosła i zaskoczenie dla analityków, którzy spodziewali się jej spadku z 3,9 proc. do 3,8 proc.

Nie zmienia to faktu, że spadek inflacji jest jedynym z pięciu zeszłorocznych priorytetów premiera Rishiego Sunaka, który w pełni udało mu się zrealizować. Gdy na początku stycznia 2023 r. zapowiadał obniżenie inflacji do końca roku o połowę, jej stopa wynosiła 10,1 proc.

Jak wyjaśnił ONS, do wzrostu inflacji przyczynił się głównie ogłoszony w listopadzie wzrost akcyzy na papierosy i produkty tytoniowe, w efekcie czego ich ceny zwiększyły się w grudniu o 4,1 proc. w porównaniu z listopadem, z kolei kategorią najmocniej obniżającą inflację była żywność i napoje bezalkoholowe.

Tu też oczekiwano spadku

ONS podał również, że roczna stopa inflacji bazowej, czyli nieuwzględniającej kosztów energii i żywności, wyniosła w grudniu 5,1 proc., co jest wartością taką samą jak w listopadzie. W tym przypadku analitycy również spodziewali się niewielkiego spadku - do 5,0 proc.

Dane o grudniowej inflacji nie uwzględniają jeszcze efektu, jaki na ceny produktów wywrą ataki rebeliantów Huti w Jemenie, gdyż ich intensyfikacja nastąpiła dopiero pod koniec tego miesiąca. Ataki skłaniają część właścicieli statków handlowych do omijania Morza Czerwonego i wybierania dłuższej drogi wokół Afryki, co przekłada się na wyższe ceny paliw oraz towarów sprowadzanych z Azji do Europy i niemal na pewno będzie miało odzwierciedlenie w danych o inflacji w styczniu.

PAP/kp